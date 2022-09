لأول مرة.. متجر برشلونة في قلب مدينة مدريد!

يستعد نادي برشلونة الإسباني لافتتاح متجر رسمي في قلب العاصمة مدريد حيث يكمن الغريم الأزلي فريق ريال مدريد، بحسب وسائل إعلام صادرة الثلاثاء.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي تشهد متجر برشلونة في مدريد، حيث شدد رئيس النادي خوان لابورتا على ضرورة التوسّع الخغرافي للأنشطة الاقتصادية.

ويهدف البارسا لافتتاح متاجر رسمية في مدن وبلدان حول العالم بحسب تصريحات الرئيس لابورتا، في حين أن فتح متجر برشلونة في مدريد خلّف العديد من الجدل.

وذكرت وسائل إعلام أن لابورتا يخطط لافتتاح متجر برشلونة في مدريد قبل مباراة الكلاسيكو بملعب “سانتياغو برنابيو” وسط العاصمة مدريد منتصف أكتوبر المقبل.

وجنى برشلونة لأول مرة في تاريخه إيرادات مالية فاقت مليار يورو في ميزانية العام المالي الماضي 2021-2022 بحسب ما نشره النادي الكاتالوني في بيان رسمي.

