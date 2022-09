البلاد : وكالات

نشر حساب العائلة المالكة فيديو يضم مجموعة صور نادرة للملكة إليزابيث منذ طفولتها حتى وفاتها.

وقال تعليقا على الفيديو: “نتذكر ملكتنا. اليوم، سيعرب الناس من جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث وحول العالم عن تقديرهم للحياة غير العادية وعهد جلالة الملكة”، في إشارة إلى الجنازة المقررة، الاثنين.

ويحتوي الفيديو على صور نادرة للملكة منذ أن كانت رضيعة عام 1926 إلى حين وفاتها عام 2022.

وتظهر الصور الملكة في جميع مراحل حياتها، ومنها وهي تركب الدراجة وتحمل كلبا، وأخرى في رحلات ترفيهية.

Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu

كما تظهر أيضا الفترة التي كانت تدرس فيها الملكة، وفترة زواجها من الأمير فيليب الذي توفي السنة الماضية، وصور أخرى تظهر أطفالها، ومنهم ابنها البكر، تشارلز، الذي أصبح ملكا الآن بعد وفاتها.

وقبيل جنازة، إليزابيث الثانية، الاثنين، نشر حساب العائلة المالكة البريطانية، صورة جديدة للملكة الراحلة، بينما تستعد بريطانيا لوداع “أول عاهل بريطاني يستمر في العرش لمدة سبعين عاما كاملة”.

وقال إن صورة الملكة الراحلة تم التقاطها بمناسبة اليوبيل البلاتيني، مضيفا أن إليزابيث الثانية “أول ملك بريطاني يصل إلى هذا الإنجاز”.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.

The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee – the first British Monarch to reach this milestone.

Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022