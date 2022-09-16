رونالدو يكسر رقمه “السلبي” أمام شيريف

تمكّن البرتغالي كريستيانو رونالدو من كسر الرقم السلبي الذي لازمه مع انطلاقة الموسم الحالي 2022-2023 وسجّل أخيرًا أول أهداف الموسم.

لأول مرة في تاريخ رونالدو تمر 7 مباريات بدون أن يسجّل “صاروخ ماديرا” أو يقدّم تمريرة حاسمة، ما جعله رقمًا قياسيًا سلبيًا من الباب الخلفي.

وخاض رونالدو 7 مباريات في مسابقتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، من دون أن يبصم على أي مساهمة تهديفية.

هدف رونالدو ضد شيريف.. الأول بعد طول صيام

لكن أفضل لاعب في العالم 5 مرات تمكّن من فك العقدة وسجّل أول أهدافه في الموسم الجاري أمام فريق شيريف المولدوفي أمس الخميس.

وقاد رونالدو (37 عامًا) مانشستر يونايتد للفوز أمام شيريف بنتيجة 2-0 ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات مسابقة الدوري الأوروبي.

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كما أن هدف رونالدو في مرمى شيريف، الذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 39، اعتبر أول هدف يسجّله اللاعب في الدوري الأوروبي.

إحصائيًا، هذا هو الهدف رقم 699 في مسيرة رونالدو الاحترافية مع الأندية المختلفة، بعيدًا عن أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال.