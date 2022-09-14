الرياضة

الرياضات الإلكترونية تشارك في دورة الألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time18 / صفر / 1444 هـ      14 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن مشاركة الرياضات الإلكترونية ضمن دورة الألعاب السعودية، وسيكون التنافس في رياضة PUBG Mobile الإلكترونية، وقد أقيمت التصفيات مطلع الأسبوع الماضي بمشاركة 47 ناديا حكوميا، تأهل منهم 14 ناديا هم” الهلال، الجبلين، الخلود، البدائع، التهامي، الجندل، الشباب، العربي، العمران، ضمك، الفيحاء، الشعلة، السد، حراء”.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي بن مشاري الفوزان أن دورة الألعاب السعودية هي نموذج على اهتمام المملكة العربية السعودية بجميع الرياضات والرياضيين ومشاركتنا هي إثبات لأهمية الرياضات الإلكترونية.

وقال: مشاركة ما يقارب الـ 50 ناديا حكوميا في بطولة الرياضات الإلكترونية في الألعاب السعودية يبين اهتمام الأندية الحكومية بقطاع الرياضات الإلكترونية، وأنها توليها اهتمام بالغا من الجميع.

 

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعمل على تنظيم العديد من البطولات المحلية والدولية عالية المستوى، فبعد انتهاء موسم الجيمرز – الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا- أعلن عن بدء الدوري السعودي الإلكتروني الدوري الذي يهتم بتطوير ورعاية المواهب واللاعبين المحليين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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