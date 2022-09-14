الرياضات الإلكترونية تشارك في دورة الألعاب السعودية

الرياض – هاني البشر
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن مشاركة الرياضات الإلكترونية ضمن دورة الألعاب السعودية، وسيكون التنافس في رياضة PUBG Mobile الإلكترونية، وقد أقيمت التصفيات مطلع الأسبوع الماضي بمشاركة 47 ناديا حكوميا، تأهل منهم 14 ناديا هم” الهلال، الجبلين، الخلود، البدائع، التهامي، الجندل، الشباب، العربي، العمران، ضمك، الفيحاء، الشعلة، السد، حراء”.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي بن مشاري الفوزان أن دورة الألعاب السعودية هي نموذج على اهتمام المملكة العربية السعودية بجميع الرياضات والرياضيين ومشاركتنا هي إثبات لأهمية الرياضات الإلكترونية.
وقال: مشاركة ما يقارب الـ 50 ناديا حكوميا في بطولة الرياضات الإلكترونية في الألعاب السعودية يبين اهتمام الأندية الحكومية بقطاع الرياضات الإلكترونية، وأنها توليها اهتمام بالغا من الجميع.