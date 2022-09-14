“انكر إنوفيشنز” Anker Innovations تفتتح أول متجر لها في دولة الإمارات

دبي : البلاد

افتتحت شركة “انكر إنوفيشنز” Anker Innovations، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات أجهزة شحن الهواتف المتنقلة وإلكترونيات المستهلك، مؤخرا أول متجر رئيسي لها في سيتي سنتر مردف، في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي افتتاح المتجر الرئيسي والمتميز ليكون بمثابة الوجهة الشاملة لتلبية الاحتياجات الديناميكية لمختلف فئات السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إنه سيمكّنهم من إحداث تحول حاسم في حياتهم اليومية لجعلها أكثر سهولة وملاءمة.

ويشار إلى أن هذا المتجر التفاعلي الأحدث من نوعه سيُشكّل منصة مواتية تعرض أحدث ابتكارات “انكر إنوفيشنز” عبر مختلف علاماتها التجارية، بما فيها أجهزة شحن الهواتف المتنقلة من “أنكر” Anker، والأجهزة المنزلية الذكية من “يوفي” Eufy، والمنتجات الصوتية من “ساوندكور” Soundcore و”انكر ورك” AnkerWork، وأجهزة “نيبولا” Nebula للترفيه المنزلي. وتشكل هذه المنتجات جزءاً أساسياً من مكونات نمط الحياة العصري المتصل. كما أنها تُشغّل بواسطة الذكاء الاصطناعي ويتم ربطها عن طريق إنترنت الأشياء التي يمكن التحكم فيها من أي مكان وفي أي وقت عبر تطبيق “يوفي” eufy المتوفر على جميع الهواتف الذكية.

ويشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة المنزلية الذكية في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 24٪ خلال فترة التوقعات، أي من عام 2021 إلى 2026. ويتمثل العامل الرئيسي الكامن وراء نمو السوق في المخاوف المتزايدة بشأن أمن المنازل المرتبطة بتنامي وعي العملاء حول العديد من المنافع المتنوعة التي تنطوي عليها الأجهزة المنزلية الذكية، مثل أجهزة المراقبة عن بعد، وتدابير السلامة المحسّنة، والتحكم باستهلاك وكفاءة الطاقة، وتحليلات الفيديو، وتتبع الحركة، وغيرها من الأغراض الأخرى القابلة للتخصيص وما إلى هنالك.

ومن ضمن سائر البلدان الأخرى، من المتوقع أن تستأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بالحصة الأكبر من السوق خلال سنوات الدراسة المتوقعة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن المتسارع في مستوى حياة الأفراد والاستخدام المتزايد للحلول المنزلية الذكية لتوفير مزيد من الراحة والملاءمة تماشياً مع أسلوب الحياة الفاخر.

وبهذه المناسبة، صرح فراز مهدي، مدير عام شركة “انكر إنوفيشنز” للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، قائلاً: “من دواعي سروري الإعلان عن إطلاق أول متجر رئيسي لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات العملاء هنا على اختلاف فئاتهم والمتمرسين في مجال التكنولوجيا.” وأضاف بالقول، “لقد شهدنا في العامين الماضيين زيادة في الطلب على المكانس الكهربائية المنزلية، وأجهزة التنظيف الروبوتية وغيرها المزيد. كما تغيّراً كبيراً في مفهوم مساحات العيش والتبنّي القوي لها بين السكان. بالإضافة لذلك، فإن الاتجاه المستمر للزيادة في عدد الأسر النواة (أي الأسر المكونة من الوالدين وأطفالهما) يخلق نظرة مستقبلية إيجابية للسوق. وبالتالي، فإن حلولنا الخاصة بشحن الأجهزة المتنقلة والحلول المنزلية تلبي وتفوق احتياجات الأسر النواة الحديثة، مع ضمان الوفاء بكافة التوقعات ذات الصلة بتدبير الشؤون المنزلية.

وبدورها، تطمح شركة “انكر إنوفيشنز” إلى إنشاء مركز يوفر كافة الحلول المنزلية الذكية التي تجذب اهتمام المستهلكين وتطرح مزايا استثنائية وفريدة لكل منتج. إن متجر سيتي سنتر مردف، الذي تديره شركة ” Seventh Dimension”، الرائدة في مجال توزيع الأجهزة الذكية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، يتماشى مع رؤية شركة “انكر إنوفيشنز” لتزويد المستهلكين بتجربة عالمية المستوى، كما تم وضع الخطط اللازمة لتوسيع نطاق استثمارات البيع بالتجزئة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على مدى السنوات القادمة.

من جهته قال عبدالله اللافي، رئيس مجلس إدارة شركة “Seventh Dimension”، “إن الاستجابة التي تلقيناها من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمنتجات وحلول “انكر إنوفيشنز” كانت مذهلة وإيجابية للغاية.” وأضاف بالقول، “لطالما كان سوق دولة الإمارات العربية المتحدة مدفوعاً بالتطلعات والفرص المستقبلية، إذ يتطلع العملاء باستمرار إلى اقتناء منتجات وحلول مبتكرة تجعل حياتهم أكثر سهولة وملاءمة. ويشكّل هذا المتجر الآن المنفذ السابع لشركة “انكر إنوفيشنز” في المنطقة، والمتجر التفاعلي الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن على ثقة بأنه سيحقق المستوى ذاته من الاهتمام والنجاح على غرار متاجرنا الأخرى على مر السنين.”

يتمحور نهج عمل “انكر إنوفيشنز” حول تقديم منتجات عالية الجودة، وهي أولوية قصوى بالنسبة لها. كما أن “انكر إنوفيشنز” هي شركة قائمة في الأساس على طرح المنتجات المبتكرة، وهو ما ساهم في حصولها على أكثر من 1.470 براءة اختراع. إن منتجات الشركة الأحدث من نوعها من مختلف الفئات المتعددة، قد صممت لتلبي احتياجات كل منزل ولتمدنا بالطاقة والدعم اللازمين لحياتنا اليومية.

مجموعة منتجات وحلول التنظيف من “يوفي”eufy

في عام 2022، تم إطلاق المكنسة الكهربائية eufy WetVac W31 لجعل التنظيف المنزلي مهمة سهلة وسريعة. إن ما يجعل هذه المكنسة الكهربائية ذات الأداء القوي أكثر خصوصية لا يكمن فقط في قدرتها على تنظيف نفسها ذاتياً وحسب، بل أيضاً في التبديل بين وضعيات الإعداد بطريقة سريعة وخاطفة. فبإمكانها تنظيف الأرضيات الخشبية والسجاد والبلاط بسلاسة دون الحاجة للتوقف ولو لثانية واحدة لتغيير الوصلات الإضافية أو رؤوس الشفط. وبصرف النظر عن نوع السطح الذي يتم تنظيفه، تتمكن ممسحة المكنسة الكهربائية من تنظيف وإزالة أي فوضى ناتجة عن بقايا الفاصوليا ودقيق الشوفان والبيض والمعكرونة والمستلزمات الفنية وأطعمة الحيوانات الأليفة وآثار الفرو الرطب وغير ذلك الكثير. ويعد هذا بالتأكيد تطوراً نوعياً وغير مسبوق في قطاع الأجهزة المنزلية، نظراً لأن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى إجراء تنظيف تمهيدي مسبق للسطح لإجراء عملية تنظيف شامل، إذ إن هذه المكنسة تهتم بجميع تلك التفاصيل بحركة سريعة واحدة.

مجموعة منتجات وحلول الأمن من “يوفي” eufy

هناك منتجان لا غنى عنهما وينبغي أن يصبحا عنصراً أساسياً في كل منزل، وهما: الكاميرا الأمنية “يوفي سولوكام اس40” eufy SoloCam S40، ونظام المراقبة “يوفي فيديو دور بيل ديوال” eufy Video Doorbell Dual . وإلى جانب أن مبدا هذين المنتجين قد تم تصوّره مع الأخذ في الاعتبار أمنك وسلامتك في المرتبة الأولى، فهما مصممان أيضاً بما يضمن تمكينك من مراقبة كل ما يحدث حول منزلك عن كثب بطريقة مريحة للغاية ومباشرة من هاتفك الذكي أو جهازك الذكي عبر تطبيق “يوفي سيكيوريتي” eufy Security.

إن نظام المراقبة “يوفي فيديو دور بيل ديوال” eufy Video Doorbell Dual هو عبارة عن جرس باب عالي الدقة مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 2K يمكن تثبيته خارج أي منزل. والنظام مكوّن من كاميرتين، مما يعني عدم وجود نقاط عمياء. وتركز الكاميرا الأمامية على وجه عامل توصيل الطلبات، في حين تُظهر الكاميرا المتجهة نحو الأسفل عبوة الطلب. إضافة إلى ذلك، بإمكانك تحريك الكاميرا الثانية إلى اليسار أو اليمين للحصول على مساحة عرض غير محدودة تقريباً لمشاهدة الرواق الأمامي للمنزل.

إن كاميرا “يوفي سولوكام اس40” eufy SoloCam S40 تحتاج إلى ساعتين من ضوء الشمس المباشر كل يوم ليتم تشغيلها بشكل مستمر، لذلك لا داعي للقلق بشأن تغيير البطارية على الإطلاق. يتعرّف الذكاء الاصطناعي المدمج في الكاميرا على وجوه الأشخاص في غضون 200 مللي ثانية، ويتعلم أثناء التنقل. كما يقوم باستمرار بتحليل البيئة والاستفادة من التجارب السابقة لتقليل التنبيهات الخاطئة وتحسين الدقة إلى 99 في المائة. وبالإضافة لذلك، تحتفظ كاميرا “سولوكام” SoloCam بمحتوى فيديو بحجم 8 جيجا بايت – أي ما يقارب شهرين من تسجيل الفيديو – بأمان على الجهاز نفسه.

وبالإضافة لذلك، فإن الميزة الأبرز في كاميرا “يوفي سولوكام اس40” eufy SoloCam S40 تتمثل في الصوت ثنائي الاتجاه. بإمكان العائلات التحقق على الفور من الأطفال لمعرفة كيفية لعبهم بالخارج والاتصال بهم لتناول العشاء من دون أن تمشي خطوة واحدة.

مجموعة أجهزة شحن الهواتف المتنقلة من “أنكر” Anker

تُعتبر “أنكر” Anker من الشركات الرائدة في إنتاج أجهزة شحن الهواتف المتنقلة. وفي واقع الحال، يُعدّ الشاحن “باور بورت III” (PowerPort III 3-Port 65W ) المبتكر، المزود بثلاثة (3) منافذ، والمدعوم بقوة 65 واط، قوياً بما يكفي لتشغيل جهاز “ماك بوك 2020 برو” (2020 MacBook Pro) قياس 13 بوصة، بأقصى سرعة، إلى جانب أنه ربما يكون الشاحن الوحيد الذي تحتاجه لجميع أجهزتك – سواء كان جهازًا لوحيًا أو هاتفًا ذكيًا أو أي نوع من الأجهزة الذكية.

تم تصميم جهاز الشحن “أنكر باور بورتIII ” (Anker PowerPort III) بتقنية نيتريد الغاليوم II (GaN)، وقد أدخلت “أنكر” (Anker) تقنية نيتريد الغاليوم II في أجهزة الشحن التي أنتجتها في عام 2018. و نيتريد الغاليوم II (GaN) هي مادة شبه موصلة ذات كفاءة تشغيل أعلى من السيليكون التقليدي. وفضلاً عن ذلك، تعمل تقنية نيتريد الغاليوم II على زيادة كفاءة نيتريد الغاليوم وتتميز بتصميم على شكل دارة طبقية متراصة ومضغوطة بشكل أكبر، مما يتيح إمكانية جعل الشاحن أقل حجماً.

يوفر إصدار الجيل الثاني من المكونات القائمة على نيتريد الغاليوم زيادة بنسبة 20 بالمائة في كفاءة التشغيل. وهذا يؤدي إلى خفض الحرارة الناتجة، فضلاً عن أنه يساعد في تحسين عمر أجهزة الشحن الإجمالي، التي تصبح أقصر عمراً باستمرار، ويجعلها أكثر قوة وكفاءة بمرور الوقت.

مجموعة المنتجات الصوتية من “ساوندكور” Soundcore

يُعدّ “ساوندكور” Soundcore حل “انكر إنوفيشنز” المصمم بهدف توفير تجربة استماع استثنائية تضع المستخدم في أجواء حقيقية تلامس المشاعر. وتأتي هذه الحلول مدعومة بتقنية خاصة، مثل “باس آب” BassUp التي تعمل على تكثيف ترددات الـ “باس” Bass في الوقت الفعلي، وكذلك تقنية “هير آي دي” HearID ، التي تختبر بذكاء مستوى السمع لدى الأفراد، وجميعها تنشئ ملفًا صوتيًا مخصصًا فريدًا لكل فرد.

يعد وضوح الصوت والتجربة الشاملة لجميع سماعات الرأس وسماعات الأذن التي تقدمها “ساوندكور” ابتكاراً استثنائيًا للغاية. وهي موصى بها من قبل 20 منتجًا حائزًا على جائزة “جرامي”Grammy ، بما في ذلك، كريش شارما، وشان سينغ، ودارل ثورب، وأليكس باسكو وغيرهم.

مجموعة أجهزة “نيبولا” Nebula للترفيه المنزلي

تُمثل “نيبولا” Nebula فئة جديدة واستثنائية من أجهزة الترفيه الذكية والمتنقلة. من ضمنها “نيبولا مارس” Nebula Mars و”نيبولا كابسول” Nebula Capsule، وهي أول سينما ذكية ومتنقلة في العالم. تجمع العلامة التجارية بين القدرات الذكية والإمكانات الصوتية المدمجة الغامرة، وهو ما يتيح لمقتنيها الاستمتاع بتجربة مشاهدة أقرب ما تكون إلى الواقعية حيثما يتواجدون ومتى يشاؤون.

بإمكان جهاز عرض الفيديو “نيبولا كوزموس ليزر” (Nebula Cosmos Laser)، على سبيل المثال، أن يجعل الأفلام تتألق بكثافة 2.400 لومنISO ، وهو ما يمنحها مستوى عال من السطوح لدرجة أنك تستطيع مشاهدته حتى في حال تشغيل الأضواء. كما أن تقنية التكيف الذكي مع البيئة المحيطة (IEA) تتيح لك إمكانية إنشاء مسرح منزلي في ثوانٍ معدودة. وفضلاً عن ذلك، يأتي جهاز عرض الفيديو مزودًا بتطبيق “نتفلكس” Netflix المثبت مسبقاً، بالإضافة إلى نظام “اندرويد تي في 10.0” (Android TV 10.0) الذي يجعل بمقدور المستخدم مشاهدة أكثر من 400.000 فيلم ومسلسلاً على أكثر من 7.000 تطبيق، وبذلك ستحظى بتدفق مستمر وغير منقطع للمحتوى.

في المتجر الجديد، سيتمكن الزوار من تعلم وشراء جميع المنتجات المذكورة أعلاه، إلى جانب بعض الحلول الأكثر ابتكاراً لمدّهم بالطاقة اللازمة لجعل حياتهم أكثر سهلة وملاءمة.