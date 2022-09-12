معرض “قادة المستقبل“ للتوظيف يوفر فرص عمل واعدة للطلاب والخريجين السعوديين

جدة : البلاد

شهد معرض تحت شعار “قادة المستقبل” للتوظيف إقبالاً كبيراً بحضور ما يقارب 500 مشارك، والذي أقيم بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز وبترومين في جدة، وذلك تقديراً للشباب الموهوبين في المملكة العربية السعودية، ولإتاحة الفرصة للطلبة والخريجين للقاء مع خبراء المتمرسين في السيارات والتنقل والتكنولوجيا، والتعرف عن كثب على ثماني قطاعات متنوعة بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتسويق والموارد البشرية وصولاً إلى سلسلة التوريد وإدارة المشاريع وغيرها.

وتواصل المشاركين مع كبار المسؤولين التنفيذيين لوضع قائمة بالمرشحين الواعدين لإجراء مقابلات إضافية معهم ومنحهم فرص عمل واعدة. وقد شكّل هذا الحدث منصة هامة أتاحت للحضور التعرف على نطاق عمل الشركات وتوقعاتها في اليوم الحاضر.

وقد أتاح المعرض فرصة استثنائية للخريجين الجدد للعب دور مهم نحو الابتكار والتطور في كل المجالات، كما أنه رسّخ المساهمات في دعم المسيرة الوطنية في الوصول إلى مستقبل مزدهر.

وتعليقاً على هذا الحدث وعن مدى تفاؤله بما سيعود به من نتائج مميزة، قال كاليانا سيفاجنانام الرئيس التنفيذي لمجموعة “بترومين”: “لطالماكنا حاضنة أعمال تمدّ أبناء المملكة العربية السعودية بفرص التوظيف الواعدة. وباعتبارها رائدة السوق في مجالها على صعيد المملكة، تحرص ’بترومين‘ على الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 دعماً لطموحات الشباب وأحلامهم كأحد أبرز الأهداف الوطنية المنشودة”.

وأضاف: “تسعى ’بترومين‘ إلى تحقيق التميز في القطاع من خلال التكنولوجيا والخدمات المتطوّرة في مجال حلول التنقل، وهذا ما يحفّزنا على توظيف أحدث المنتجات وأجود الأدوات كونها من الوسائل الرئيسية التي تضمن نجاحنا وتقدمنا في بيئة عمل تشهد تنافسية عالية. نتوجّه بالدعوة إلى الشباب من أصحاب الكفاءات والقدرات المبتكرة للانضمام إلى صفوفنا كي نساهم معاً في دعم مسيرة التنمية وقيادة المستقبل”.

بدوره، قال البروفيسور إياد كاتب، عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعة الملك عبدالعزيز: ” في إطار هذا التعاون، نعمل على إنشاء منظومة هادفة في مجال حلول التنقل، لرعاية أصحاب المهارات وإثراء المعارف، مما سيساعد في تعزيز سوق الوظائف في المملكة العربية السعودية وسيساهم في ترسيخ التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وسيحقّق طلاب وخريجو جامعة الملك عبدالعزيز أكبر استفادة من تجربتهم هذه مع في ’بترومين‘ لما توفره لهم من أحدث التقنيات في السوق وأبرز الخبراء ضمن القطاع”.

وقد جاء هذا المعرض تأكيداً على التزام مجموعة “بترومين” بسياسة التوطين في المملكة، حيث سيتم تعيين المرشحين المختارين ضمن القطاعات الثمانية في المجموعة لاكتساب خبرات معمّقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتسويق وإدارة علاقات العملاء وسلسلة التوريد وغيرها من المجالات ذات الصلة.