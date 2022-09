OSN تعرض أكثر من 15 مسلسلًا من قائمة الأعمال المرشَّحة لجوائز “إيمي” الـ 74

جدة : البلاد

تعتزم OSN بثّ حفل توزيع جوائز “إيمي” الرابع والسبعين، حصريًا، يوم الثلاثاء 13 سبتمبر مباشرة على قناة OSN Showcase، وستبث الحفل أيضًا على OSN+ وOSN OnDemand في نفس اليوم. وتوفر OSN+ للمشاهدين الذين يتطلعون إلى متابعة الأعمال المرشحة قائمة تضم أكثر من 15 عملاً متميزًا مرشحًا لأكثر من 100 من جوائز “إيمي” العالمية المرموقة الخاصة بالإنتاج التلفزيوني.

وهيمن محتوى OSN على قائمة الأعمال المرشحة لجوائز “إيمي” للعام 2022. ويعدّ أبرز المسلسلات المعروضة على OSN+ والأوفر حظًا في المنافسة على الجوائز، مسلسل Succession، الحاصل على أعلى عدد من الترشيحات هذا العام بواقع 25 ترشيحًا، يليه مسلسل The White Lotus، الثاني على قائمة الأعمال المرشحة بواقع 20 ترشيحًا، فالمسلسلين Hacks وEuphoria بـ16 ترشيحًا لكل منهما في جوائز التلفزيون العالمية المرموقة.

كذلك تضمّ قائمة المسلسلات الحصرية والمرشحة لجوائز “إيمي” كلًا من: Barry وCurb Your Enthusiasm المرشحَين لجائزة أفضل مسلسل كوميدي، فيما يتصدّر المسلسل Black Lady Sketch Show A الترشيحات لجائزة أفضل برامج المنوعات الحوارية. وتشمل الأعمال التي نالت الجوائز سابقًا المسلسل الدرامي The Gilded Age، والمسلسل الكوميدي الدرامي Insecure، وبرنامج Last Week Tonight with John Oliver.

وتشمل قائمة الممثلين المرشحين لأول مرة في جميع الفئات هذا الموسم، إيل فانينغ بطلة المسلسل الدرامي The Great، وأوسكار آيزاك بطل مسلسل Scenes from a Marriage. هذا، فيما حصد مسلسل Killing Eve ترشيحين هذا العام، كليهما لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي، ما يجعل هذا العمل إضافة مهمة على قائمة الأعمال التي ينبغي الحرص على مشاهدتها.

ويوفر حفل توزيع جوائز “إيمي” الـ74 للمشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بخطابات القبول المسلية وإلهام الموضة والكشف عن البرامج التلفزيونية الأعلى تصويتًا والممثلين المرشحين في بث حصري.