نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من المشاريع التنموية في محافظة القطيف

الدمام – حمود الزهراني

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم الاثنين خلال زيارة سموه لمحافظة القطيف، على مشروع وسط العوامية الذي يعتبر أحد المشاريع التنموية في المحافظة ويساهم في إحياء التراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة .

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شرحاً لسموه عن المشروع وكيف تم تهيئة بيئة المشروع ليتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية مع المحافظة على الطابع التاريخي وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

كما قدم الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان لسموه عرضاً عن تشغيل مشروع وسط العوامية والذي تقوم به شركة ( أجدان )، وأوضح أن المشروع يعزز المكانة السياحية للمنطقة الشرقية بشكل عام ولمحافظة القطيف بشكل خاص، وأكد سعي شركة (اجدان) مع أمانة المنطقة الشرقية أن يكون المشروع مقصداً لكافة المرتادين والزوار ليس من داخل المنطقة فحسب بل من كافة مدن المملكة، ومن دول الخليج والسياح الأجانب.

بعد ذلك زار سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بيت العمدة الذي تم بناؤه في أحد أركان مشروع وسط العوامية ويمثل تحفة فنية تحاكي البيت القطيفي، ويمتد على مساحة 400 متر مربع، وبني بمواد طبيعية في مجملها، ويعتبر متحف حي لماضي محافظة القطيف ويعد أحد المباني الثقافية والفنية الحديثة المنشأة في مشروع وسط العوامية .

ثم انتقل سموه لزيارة قرية الأسماك بالمحافظة وقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عرضاً عن الجزيرة أوضح فيه أن الجزيرة تعد أكبر جزيرة للأسماك في منطقة الخليج وتعتبر مقصداً لتجار الأسماك والسائحين من اخل المملكة ومن دول الخليج العربي حيث تم مراعاة إقامة مواقع استثمارية جاهزة للتشغيل وذلك لتشجيع الحركة التجارية وازدهارها في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة .

وبعد ذلك زار سموه منزل الشيخ الدكتور عبدالعظيم المشيخص قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف.

حضر الجولة محافظ القطيف المكلف إبراهيم بن محمد الخريف وعدد من المسئولين ببلدية محافظة القطيف.