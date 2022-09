تأجيل مباراة تشيلسي وليفربول بسبب جنازة الملكة إليزابيث

أجّلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” مباراة تشيلسي ضد ليفربول المزمع إقامتها الأحد 18 سبتمبر، بسبب مراسم جنازة الملكة الراحلة إليزابيث.

وقال بيان رسمي من “بريميرليغ” اليوم الاثنين: إن مباراة تشيلسي وليفربول في ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة لندن، قد تم تأجليها إلى موعد لاحق.

وتُقام مراسم جنازة الملكة إليزابيث في كنيسة “وستمنستر” في لندن مع حضور مرتقب لنحو مليون شخص، ما يمنع تنظيم مباراة تشيلسي وليفربول.

مع تأجيل مباراة تشيلسي وليفربول في لندن، فإن رابطة “بريميرليغ” أوضحت في البيان أن مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل سيتم استئنافها.

وسيتم تنظيم 7 مباريات من الجولة الثامنة بالدوري الإنلجيزي، في حين 3 مباريات سيتم تأجيلها لوجود الملاعب بالقرب من منطقة مراسم الجنازة.

المباريات المؤجّلة من الجولة الثامنة هي (تشيلسي – ليفربول) و(مانشستر يونايتد – ليدز يونايتد) وأخيرًا (برايتون هوف ألبيون – كريستال بالاس).

