إصابات ليفربول تتوالى.. روبرتسون خارج مباراة أياكس!

أصبح مدافع ليفربول الإنجليزي، أندي روبرتسون (28 عامًا) خارج مباراة أياكس في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 13 سبتمبر.

وقال ليفربول في بيان رسمي اليوم الاثنين: إن روبرتسون يعاني من إصابة لحقته به في مباراة نابولي التي خسرها الريدز 4-1 الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يلعب اليوناني كوستانتينيوس تسيميكاس (23 عامًا) في مركز الظهير الأيسر ضد أياكس بدلًا من أندي روبرتسون المصاب.

وانضم روبرتسون إلى إصابات ليفربول الأخيرة، التي شملت نابي كايتا وتشامبرلين وكورتيس جونيز، فيما تعافى كارفاليو وتياغو ألكانتارا.

بعد أن يستضيف أياكس في ملعب “أنفيلد” غدًا الثلاثاء، سيرحل ليفربول إلى لندن ليحل ضيفًا على تشيلسي في الجولة الثامنة بالبريميرليغ.

Andy Robertson will miss our matches against AFC Ajax and Chelsea due to injury.

— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2022