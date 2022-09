أي فريق إنجليزي كانت تشجع الملكة إليزابيث؟

اختلف متابعو كرة القدم حول هوية الفريق الذي شجعته الملكة الراحلة إليزابيث في حياتها، بين 4 فرق هم وست هام وميلوال وأرسنال وغلاسكو رينغرز.

الملكة إليزابيث توفيّت أمس الخميس 8 سبتمبر 2022 عن عمر 96 عامًا بعد أن جلست على كرسي العرش البريطاني لمدة 70 عامًا كأطول فترة حكم.

عقب وفاتها، انقسم المتابعون حول الفريق الذي شجعته الملكة إليزابيث ويبدو بحسب الحقائق التي وقفت عليها “البلاد” أنها كانت تشجع أرسنال.

أرسنال.. الفريق المفضّل للملكة إليزابيث

دعت الملكة إليزابيث فريق أرسنال إلى قصر باكنجام الملكي عام 2007 لتكريمه والاحتفال معه بالانتقال من ملعب “هايبري” إلى ملعب “الإمارات”.

لم تستطع الملكة حضور حفل الافتتاح من الملعب بسبب وعكة صحية، لتقوم بعد أشهر بدعوة لاعبي أرسنال والمدرب إلى القصر الملكي.

أرسنال هو الفريق الوحيد الذي تلقّى دعوة ملكية طيلة فترة حكم الملكة إليزابيث إلى قصر باكنجام لتكريمه والاحتفال معه بإنجاز كروي.

يقول اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس بحسب “Goal”: إن الملكة أخبرته بنفسها خلال الزيارة عام 2007 أنها تشجع فريق أرسنال فقط.

أمّا الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، فقد أوضح في مقابلة سابقة أن الملكة تشجّع فريق أرسنال وأنه أيضًا الفريق المفضل للعائلة المالكة.



الملكة نفسها لم تصرّح مسبقًا بهوية الفريق الذي تشجّعه واحتفظت بالسر لنفسها، وعللت ذلك برغبتها في أن تكون حيادية في نظر الجماهير.

I am sending my deepest condolences to the entire Royal Family. Queen Elizabeth the II wrote an incredible story and leaves an amazing legacy behind. She will always be remembered! pic.twitter.com/Zh4Pp0aEpv

— Gilberto Silva (@GilbertoSilva) September 8, 2022