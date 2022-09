نجم إسبانيا “أولمو” خارج كأس العالم 2022

أصبحت مشاركة جناح منتخب إسبانيا داني أولمو (24 عامًا) في نهائيات كأس العالم قطر 2022 صعبة للغاية، بحسب وسائل إعلام صادرة اليوم الثلاثاء.

ويعاني أولمو من قطع في الرباط الصليبي للركبة إثر تدخّل خشن في مباراة فريقه لايبزيغ أمام إنتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني السبت الماضي.

فطبقًا ليومية “ماركا” الإسبانية، فإن أولمو سيبتعد عن الملاعب لفترة بين 5 إلى 7 أسابيع، ما يعني أن مشاركته في المونديال باتت شبه مستحيلة.

Leipzig’s Dani Olmo off with left sided knee injury.

By video, concern for MCL sprain

Waiting on team update#RBLeipzig #SGERBL #Bundesliga pic.twitter.com/GQRN3e2rSO

— InjuryMechanisms (@IMechanisms) September 3, 2022