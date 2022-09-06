نجم إسبانيا “أولمو” خارج كأس العالم 2022

أصبحت مشاركة جناح منتخب إسبانيا داني أولمو (24 عامًا) في نهائيات كأس العالم قطر 2022 صعبة للغاية، بحسب وسائل إعلام صادرة اليوم الثلاثاء.

ويعاني أولمو من قطع في الرباط الصليبي للركبة إثر تدخّل خشن في مباراة فريقه لايبزيغ أمام إنتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني السبت الماضي.

فطبقًا ليومية “ماركا” الإسبانية، فإن أولمو سيبتعد عن الملاعب لفترة بين 5 إلى 7 أسابيع، ما يعني أن مشاركته في المونديال باتت شبه مستحيلة.

Leipzig’s Dani Olmo off with left sided knee injury.

By video, concern for MCL sprain

Waiting on team update#RBLeipzig #SGERBL #Bundesliga pic.twitter.com/GQRN3e2rSO — InjuryMechanisms (@IMechanisms) September 3, 2022



وتنطلق كأس العالم قطر 2022 في الـ18 من نوفمبر المقبل، أي بعد 7 أسابيع تقريبًا، وهي مدة قد لا تسعف أولمو للتعافي والالتحاق بقائمة إسبانيا.

ويتنافس منتخب إسبانيا -بطل نسخة 2010- في مونديال قطر في إطار المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

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مسيرة داني أولمو مع منتخب إسبانيا

ويعتد أولمو ضمن العناصر الأساسية التي يعول عليها مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي في خط الهجوم الماتادور، وهو لاعب دولي منذ عام 2019.

وقد لعب أولمو -خريج أكاديمية برشلونة- كل المباريات الـ8 الأخيرة لمنتخب إسبانيا ويمتلك 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة من إجمالي 24 مباراة.

DANI OLMO IN THE 89TH MINUTE FOR SPAIN! pic.twitter.com/d7uBmz4Vle — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022

مسيرة داني أولمو مع لايبزيغ

يرتبط داني أولمو بعقد مع لايبزيغ يمتد إلى صيف 2024 بعد أن وفد إليه أول مرة عام 2020 من دينامو زغرب الكرواتي مقابل نحو 30 مليون يورو.

ومنذ وصوله إلى النادي، سجّل أولمو 18 هدفًا وقدّم 21 تمريرة حاسمة من إجمالي 99 مباراة، وحصد مع لايبزيغ كأس ألمانيا 2021-2022.

شاهد أهداف ومهارات داني أولمو