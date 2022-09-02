سرطان الأمعاء ينتشر في العظام.. 3 علامات مهمة تحذرك

بينما تستهدف أعراض سرطان الأمعاء بطنك بشكل أساسي، فإن العلامات التي تشير إلى انتشار الورم يمكن أن تظهر أيضا في مكان آخر.

ولحسن الحظ، هناك ثلاثة أحاسيس تحذيرية يمكن أن تساعد في تحديد هذا الانتشار.

وعلى الرغم من أن سرطان الأمعاء يبدأ في ممر الظهر أو الأمعاء الغليظة، إلا أنه يمكن أن ينتشر أيضا إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويشار إلى نوع السرطان الذي انتشر في مكان مختلف باسم سرطان الأمعاء المتقدم.

ويمكن أن تكون العلامات المنذرة لسرطان الأمعاء المتقدم هي نفسها تماما سرطان الأمعاء الذي لم ينتشر.

ومع ذلك، يمكن أن تشمل أيضا أعراضا أخرى اعتمادا على مكان انتقال الأورام.

ويوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن سرطان الأمعاء الذي ينتشر إلى عظامك يمكن أن يسبب:

– التعب.

– الشعور بالغثيان.

– العطش.

وتنجم هذه الأحاسيس الثلاثة عن فرط كالسيوم الدم الذي يحدث نتيجة تلف العظام وإطلاق الكالسيوم في الدم.

وتشمل الأعراض الأخرى التي تشير إلى فرط كالسيوم الدم ما يلي: الإمساك والتهيج والارتباك.

ومع ذلك فإن الورم الذي انتشر إلى عظامك يمكن أن يصيب بالألم أيضا.