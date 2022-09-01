103 مليارات حجم الاستهلاك في شهر

الرياض – البلاد

ارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة إلى نحو 103 مليارات ريال خلال شهر يوليو وبنسبة 10% مقارنة بنحو 93.42 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2021.

ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى

وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال الشهر بنسبة 18% لتصل إلى نحو 45.75 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب البيانات، تمت المبيعات خلال شهر يوليو الماضي من خلال 611.5 مليون عملية، وعبر 1.2 مليون جهاز.

وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يوليو انخفاضا بنسبة 3% لتصل إلى نحو 46.99 مليار ريال، مقارنة بسحوبات يوليو 2021.

وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 16.4 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 126 مليون عملية.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 10.23 مليار ريال وبنسبة 62 %.

وحسبما أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 50.1 مليون عملية.

وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.