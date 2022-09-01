خلال 10 أيام.. “سكني” يسلم أكثر من 2400 وحدة سكنية للأسر السعودية

الرياض : البلاد

كشف برنامج “سكني” عن تسليم أكثر من 2400 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال الأيام الـ10 الماضية، مبيناً أن مرحلة التسليم في المشاريع مستمرة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن ما تحقق يأتي نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات لتوفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات الأسر السعودية بأسعار تنافسية مدعومة؛ سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح البرنامج أن التسليم جاء في عدد من المشاريع، إذ سُلِّمت 594 وحدة سكنية في مشروع واحة الخميس، و450 وحدة سكنية في إطلالة البحر، و530 وحدة سكنية سُلِّمت للمستفيدين في مشروع لؤلؤة الديار، و112 وحدة سكنية في مشروع عمائر الجوهرة، إضافة إلى تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع مد السكني الذي تحتضنه مدينة الدمام والبالغ عددها 728 وحدة.

وأكد “سكني” أن هناك مشاريع سُلِّمت جميع وحداتها السكنية بالكامل للأسر السعودية المستفيدة، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال تنفيذ الوحدات والمشاريع المتبقية تمهيداً لتسليمها للمستفيدين بعد إيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية وتسليم المرافق العامة للجهات المعنية.

وتحظى المشاريع السكنية تحت الإنشاء التي تُنفَّذ حالياً في مختلف مناطق المملكة بتوفر الخدمات والمرافق التجارية والتعليمية والصحية والأمنية، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق وملاعب الأطفال والأماكن المخصصة لممارسة الرياضة، ما يعطي للأسر السعودية المستفيدة من تلك المشاريع جودة الحياة والرفاهية والاستقرار.

يذكر أن برنامج سكني أعلن استهداف تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية خلال المدة المقبلة، مبيناً أن تسليم الوحدات في المشاريع السكنية التي تُنفَّذ تحت إشراف برنامج “وافي” مستمر بشكل يومي في مختلف مناطق المملكة؛ سعياً من البرنامج لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.