OSN+ تكشف عن برامج سبتمبر الجديدة

جدة : البلاد

كشفت OSN+، الرائدة في خدمة بثّ المحتوى التلفزيوني الترفيهي المتميز بالمنطقة، عن قائمة لا مثيل لها من البرامج الحصرية لشهر سبتمبر. وتنطوي الأعمال التلفزيونية والسينمائية، الجديدة كليًا أو التي تُعرض مواسم جديدة منها، على قدر كبير من الإثارة.

أهم البرامج

تعرض OSN+ حفل جوائز “إيمي” العالمية المرموقة في دورتها الرابعة والسبعين، والذي يُعدّ أكبر حدث في قطاع الترفيه لهذا العام، مباشرةً وحصريًا يوم الثلاثاء 13 سبتمبر. وتشتمل برامج OSN+ على قائمة من 10 مسلسلات متميزة مرشحة لأكثر من 100 من جوائز “إيمي” العالمية المرموقة الخاصة بالإنتاج التلفزيوني، تُعرض جميعها حصريًا على OSN+.

ويعود مسلسل The Handmaid’s Tale الحائز على عدّة جوائز “إيمي”، بموسمه الخامس بعد طول غياب، مع طرح حلقات جديدة كل أسبوع، اعتبارًا من 15 سبتمبر، ليقدم للمشاهدين إثارة طال انتظارها كثيرًا بعد الموسم الماضي. كذلك يترقّب عشاق الدراما الطبية المحبوبة New Amsterdam العرض الأول لانطلاقة الموسم الخامس والأخير المليء بالأحداث العاطفية، في 20 سبتمبر. وتكتمل متعة المشاهدة بعودة مسلسل Transplant في الموسم الثالث الذي يُعرض لأول مرة في 24 سبتمبر.

ويترقّب المشاهدون، من ناحية أخرى، عرض الحلقة النهائية من مسلسل تلفزيون الواقع The Real Housewives of Dubai، الذي يُعرض حصريًا على OSN+، وذلك يوم 8 سبتمبر. وبإمكان المشتركين من متابعي برنامج تلفزيون الواقع الذي بدأ عرضه في يونيو الماضي أن يتوقعوا نهاية بالغة الإثارة والجاذبية للموسم الأول من العمل الدرامي، تمامًا كما بدأ في حلقته الأولى.

من المقرّر كذلك عرض Crimes of the Future، أحدث أفلام ديفيد كروننبورغ، على OSN+ في يوم 9 سبتمبر. فيلم التشويق والخيال العلمي هذا من بطولة كريستين ستيوارت وفيغو مورتنسون، ويشهد عودة المخرج إلى هذا النوع من الأفلام.

ويُعرض أيضًا لأول مرة على OSN+ اعتبارًا من 8 سبتمبر، الموسم الأول من مسلسل التشويق والجريمة Mayor of Kingstown، الذي يروي للمتابعين قصة عائلة ماكلسكي صاحبة النفوذ، وسماسرة السلطة في بلدة كينغزتاون بولاية ميشيغان، حيث “السجن” هو الصناعة الوحيدة المزدهرة.

من ناحية أخرى، يبدأ عرض المسلسل الوثائقي المكون من خمسة أجزاء، This England، اعتبارًا من 23 سبتمبر. ويخوض هذا العمل في وقائع الموجة الأولى التي ضربت بريطانيا في جائحة كورونا، استنادًا على شهادات مسؤولين من الحكومة، والمجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، ودُور الرعاية والمستشفيات.

تعود الدراما التركية الشعبية “الخائن” في 25 سبتمبر بموسم ثانٍ، لتروي أحداث حياة كل من شهيرة ورؤوف، الشريكين اللذين تشوب الخيانة والانتقام وجودهما. ويسرد الثنائي الأحداث كلٌ من منظوره الفردي في هذا المسلسل الدرامي المثير.

أعمال تُعرض الآن

وبوسع مشاهدي OSN+ متابعة الموسم الثاني من المسلسل الدرامي الجديد Industry الذي نال استحسانًا كبيرًا، ووصفه النقاد بأنه حلقة الوصل المفقودة بين المسلسلين Euphoria وSuccession. يروي المسلسل قصة مجموعة من الشباب الخريجين الذين يتنافسون على عدد محدود من الوظائف الدائمة في بنك Pierpont & Co. بالعاصمة لندن، فيما يدخلون بحماس في عالم التمويل العالمي المفعم بالإثارة.

أما محبّو أفلام الخيال العلمي، فبوسعهم مشاهدة الفيلم Everything Everywhere All at Once، الذي يحكي قصة مهاجرة صينية تتورط عن غير قصد في مغامرة ملحمية، حيث يتعين عليها الاتصال بنسخ مختلفة من نفسها في الكون الموازي لكي تنجح في إيقاف شخص يعتزم التسبب في إيقاع الأذى بالكونَين.

كذلك يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالفيلم الدرامي الرومانسي The Worst Person in The World، الذي يروي أحداث أربع سنوات من حياة جولي، المرأة الشابة التي تعيش حياة مضطربة عاطفيًا بينما تكافح في سبيل العثور على مسار حياتها المهنية السليم، ما يدفعها إلى إلقاء نظرة واقعية على حقيقتها.

وبإمكان المشتركين في OSN+ متابعة أحدث الحلقات الأسبوعية من المسلسل الجديد House of the Dragon أحد إنتاجات HBO الأصلية، والذي تقع أحداثه في ماضٍ سابق لأحداث العمل التلفزيوني الدرامي العالمي الشهير Game of Thrones. المسلسل مستوحى من رواية Fire & Blood للكاتب جورج آر آر مارتن، وتقع أحداثه قبل مئتي عام من أحداث Game of Thrones، ويحكي قصة آل ترغاريَن.