مجلس الصحة الخليجي يعلن عن حملاته التوعوية الجديدة

الرياض : غدير الطيار

سعيا في استمرار التواصل والتعاون المعرفي و التوعوي بين مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وجميع وسائل الإعلام المختلف منها المرئي والمسموع و المقروء بالسعودية، عقد صباح اليوم في الرياض اجتماع حضره مختلف وسائل الإعلام وممثل من وزارة الصحة السعودية.

وخلال الاجتماع رحب مدير عام المجلس سليمان الدخيل بجميع الحضور مثمن لهم دورهم الفعال والمحوري في إيصال رسائل وأهداف ومخرجات المجلس التي تعنى بمواطني ومقيمي دول المجلس، وخلال حديثه قدم نبذه لما يقدمه المجلس من خدمات حول الشراء الموحد وفحص الوافدين والتسجيل المركزي، ومختلف حملاته التوعوية إضافة إلى برنامج سلامتك والتوعية خلال جائحة كورونا.

كما قدم مدير إدارة التواصل المؤسسي سعيد البوسعيد فكرة موسعة حول الخطط الإعلامية التي يسير عليها المجلس وأهم أهدافه ومرتكزاته التي يحققها، كما تم عرض الحملات التوعوية السابقة والمستقبلية ومنها حملة كبار السن التي يستعد المجلس لإطلاقها منتصف أكتوبر المقبل، كما تم فتح أوسع أبواب التقارب والتواصل بين المجلس ووسائل الإعلام لإيصال رسائل المجلس ومنجزاته بشكل واسع وكبير.

وفي ختام اللقاء طرحت وسائل الإعلام استفساراتها ومقترحاتها المتعلقه بمهام و عمل المجلس والتعمق في تفاصيل متنوعه لمعرفة مهام وما يقدمه المجلس عن قرب وتمت الإجابة عليه بشرح مفصل لتكون الرؤية أكثر وضوحاً سعياً في أن تصل الرسالة كاملة للمتلقي.