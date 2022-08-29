أمانة جدة تصادر 5 أطنان من الخضروات وتتلف بسطات عشوائية

جدة – عبدالمجيد الزهراني

واصلت بلدية المطار الفرعية في جدة أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والتي أسفرت عن مصادرة 5 طن من الخضروات.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني أن الفرق الرقابية واصلت أعمال متابعة ظاهرة الباعة الجائلين في النطاق ومنع انتشارهم في الشوارع الرئيسة حيث تمكن مراقبو البلدية من متابعة ورصد باعة متجولين يعرضون الخضروات والفواكه في ظروف تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، حيث جرى مُصادرة وإتلاف أكثر من تسعة من البسطات العشوائية شمل ذلك رصد مستودعات مخالفة لتخزين الخضروات بنطاق الفرع كما جرى إزالة آثار البسطات من الشوارع والطرق وذلك ضمن الحملات المتواصلة بالنطاق.