هواوي تشجع المطورين على ابتكار تطبيقات مؤثرة اجتماعياً

جدة : البلاد

“بلايند أسيستانت” (Blind Assistant)، وهو تطبيق للأجهزة المحمولة مطور من قبل فريق من المهندسين التونسيين، يساعد ضعاف البصر والمكفوفين في التعرف على الأشياء من حولهم وتمييز النصوص والألوان باستخدام خاصية القارئ (الناطق) الصوتي المدمجة في التطبيق. وكانت هواوي، عملاق التكنولوجيا العالمي، قد خصصت جائزة عن فئة أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي في إطار مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP)، من أجل دعم الجهود الرامية إلى تطوير تطبيقات وتجارب على غرار “بلايند أسيستانت” (Blind Assistant)، قادرة على إحداث أثر اجتماعي إيجابي.

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، يوجد على الصعيد العالمي 2.2 مليار شخص على الأقل من المصابين بضعف البصر عن قرب أو عن بعد. وغالباً ما تقل لدى الأشخاص المصابين بضعف البصر معدلات المشاركة في صفوف القوى العاملة والإنتاجية. يكمن الهدف من التطبيق في جعل الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية أكثر استقلالية من خلال مساعدتهم في تحديد الأشياء من حولهم والتعرف على الوجوه والألوان والنصوص بلمسة زر واحدة. وبمقدور الشخص الذي يعاني من ضعف البصر استخدام تطبيق “بلايند أسيستانت” (Blind Assistant) لتوجيه نفسه بسهولة، مما يلغي الحاجة إلى الطباعة بالأحرف السميكة النافرة.

وعلق مطورو تطبيق “بلايند أسيستانت” (Blind Assistant) بسام قسيس ووجيه سكا، “لقد وجدنا في مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP)2021، بمجرد أن سمعنا عنها، ملهماً لنا للعمل على مشروع “بلايند أسيستانت” (Blind Assistant). وخلال تلك الفترة، تمكنا من التكامل كلياً مع النظام الإيكولوجي لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وإطلاق التطبيق في الموعد المحدد للمسابقة.” وأضافو، “قد لعب تطبيق “بلايند أسيستانت” (Blind Assistant)، منذ إطلاقه، دوراً مهماً في دعم ومؤازرة مجتمع ضعاف البصر من خلال تحسين قدرات التواصل لديهم على أساس يومي.”

وقال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، “يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا مهمًا في التأثير الإيجابي على المجتمع، ويسعدنا أن نرى كيف تفيد تطبيقات الأجهزة المحمولة المستهلكين. حيث تعمل مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) كمحفز لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الإبداعية، ويعد تطبيق “بلايند أسيستانت” (Blind Assistant) الفائز بجائزة أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي في عام 2021، دليل على ذلك، حيث يبرهن التطبيق كيف يمكن لتطبيقات الأجهزة المحمولة تعزيز الشمولية في المجتمع وخدمة المحرومين”.

يتوفر تطبيق “بلايند أسيستانت” (Blind Assistant) للتنزيل عن طريق متجر AppGallery، وهو سوق التطبيقات الافتراضي المصمم لأجهزة هواوي الذكية. وقد خصصت نسخة عام 2022 من مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) جوائز نقدية بقيمة 230 ألف دولار أمريكي للمطورين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتراوح مبالغ الجوائز الفردية من 5,000 دولار أمريكي إلى 15,000 دولار أمريكي. وتشمل فئات الجوائز، جائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، وجائزة أفضل تطبيق وأفضل لعبة وأفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي وجائزة التطبيق الذي يغطي جميع السيناريوهات وجائزة المرأة المتميزة في مجال الابتكار التكنولوجي، وجائزة الطالب المتميز، وجائزة أفضل تطبيق باللغة العربية التي تمت إضافتها حديثاً. كما أن الفرق التي تضم مطوراً واحداً من العنصر النسائي والتي تكون عضواً رئيسياً فيه أو قائد فريق، مؤهلة أيضاً للتنافس على جائزة “المرأة المتميزة في مجال الابتكار التكنولوجي”.

بمقدور المطورين الاشتراك في فئات متعددة وتقديم أكثر من تطبيق واحد لتعزيز فرصهم بالفوز. للتسجيل ومعرفة المزيد حول مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو زيارة الصفحة الرسمية لمسابقة (Apps UP)2022 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.