أكثر من 100 ألف متقدم للقبول بجامعة جدة للعام 1444هـ

جدة : البلاد

أكملت جامعة جدة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مرحلة القبول عبر بوابتها الإلكترونية وذلك حسب البرنامج الزمني المعتمد للقبول هذا العام ١٤٤٤هـ، وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الحجاز الثقفي أن عدد المتقدمين للجامعة بلغ ( 100.300) ألف طالب وطالبة.

وأبان أن الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، انتهت من فرز ومعالجة طلبات القبول حيث أن عملية القبول تتم إلكترونيا بحسب الأعداد المحددة المعتمدة من مجلس الجامعة لكل برنامج ويتم الترشيح المتقدمين على النسبة الموزونة وتسلسل الرغبات المدخلة أثناء فترة التقديم من قبل المتقدم أو المتقدمة، حيث يقوم النظام بعد انتهاء الفترة الزمنية لكل دفعة فرز أعلى نسبة تقدمت إلى أدنى نسبة بالترتيب ويتم ترشيح الطلبة حسب المقاعد المتاحة ويتوقف عند آخر طالب تم ترشيحه، وعليه يتم الإعلان عن النسب الموزونة التي توقف عندها القبول بكل برنامج.

حيث تم قبول أكثر من ( 7021) طالب وطالبة ببرنامج البكالوريوس سواء في السنة المشتركة أو القبول المباشر في الكليات المعلن عنها.

و تم قبول حوالي (1260) طالب وطالبة ببرنامج الدبلوم للكلية التطبيقية التي تقدم برامج متنوعة تواكب تطلعات سوق العمل المتغيرة مثل ( الارشاد السياحي، تكنولوجيا حماية البيئة، ادارة الفندقة والضيافة… والمزيد)

و لأول عام يتم استقبال اكثر من (427) طالب وطالبة في السنة التأهيلية المسائية الذي الذي يؤهل الطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يستطيعوا الالتحاق ببرنامج البكالوريوس لمحدودية المقاعد ويمنح المجتازين للبرنامج فرصة الالتحاق ببرامج الانتظام في الجامعة وفق الضوابط والمعايير

كما أتاحت فرصة القبول للموهوبين من جميع أنحاء المملكة في (العلوم والابتكار- الرياضة – القرآن الكريم – الثقافة والفنون) من لم يحصلوا على قبول جامعي.