في دوري” يلو”.. الأهلي يتعثر.. والحزم والفيصلي ينتصران بصعوبة

العدد 23714 الأربعاء 26 محرم 1444 هـ 08/24/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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