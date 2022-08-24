في دوري” يلو”.. الأهلي يتعثر.. والحزم والفيصلي ينتصران بصعوبة

حائل- خالد الحامد
تعثر فريق الأهلي في أول محطة له بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد تعادله مع ضيفه فريق القيصومة1/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة بجدة، في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري يلو.
سجل هدف الأهلي عبدالله المقرن في الدقيقة 26، وأدرك القيصومة التعادل عن طريق جاوشي في الدقيقة 91، وشهد اللقاء طرد لاعب الأهلي محمد المجحد.
وفي الرياض، حقق الفيصلي فوزا صعبا على ضيفه الرياض بنتيجة 1/2. سجل ثنائية الفيصلي روسي وأحمد الشمراني ، فيما سجل هدف الرياض ميراندا ( من ركلة جزاء).
وفي الرس، استطاع الحزم التغلب على ضيفه جدة بنتيجة 2 / 1. سجل ثنائية الحزم أولا جون، فيما أحرز لفريق جدة محمد فؤاد.