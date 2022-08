إطلاق مسلسل ‘House of the Dragon’

دبي – البلاد

يبدأ اليوم عرض المسلسل الذي طال انتظاره House of the Dragon، الذي يروي الأحداث السابقة لأحد أكثر المسلسلات نجاحًا في العقد الماضي Game of Thrones حصرياً على OSN+، الوجهة الحصرية في المنطقة لمشاهدة أعمال HBO الدرامية الإبداعية، والمنصة الرائدة للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي المحلي والعالمي المتميز، وذلك بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.

وشهدت عدّة مواقع في أنحاء المنطقة إقامة OSN+ فعاليات احتفالية تسبق العرض الأول للمسلسل المرتقب، بهدف إثارة حماسة الجماهير في المنطقة. وبدأت الاحتفالات بعرض حصري للحلقة الأولى في 16 أغسطس في مسرح الفن الرقمي بدبي قبل عرضة العالمي، وأقامت OSN+ في 18 أغسطس عرض مذهل للطائرات المسيّرة أدّته 1,000 طائرة حلقت في تشكيلات مذهلة فوق بوليفارد مدينة الرياض ضمن فعاليات موسم “الجيمرز 8″، أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم.

وكشفت OSN+ في أعقاب ذلك، عن جمجمة تنين ضخمة طولها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار على شواطئ مدينة العلمين الساحلية في “مراسي بيتش كلوب هاوس”، أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في مصر، وذلك في 18 أغسطس لمدة ثلاث أيام. وأتاحت هذه الفعاليات للمتابعين، سواء كانوا من محبي Game of Thrones أو من حديثي العهد بعالم “ويستروس”، الفرصة للتعرّف بطريقة فريدة على هذا العمل الدرامي العالمي قبيل موعد عرضه الأول.

واستمرت الاحتفالات في مدينة العلا السعودية، التي تعتبر موطناً لسلسلة من المواقع التاريخية والأثرية الواقعة في شمال غرب المملكة، والتي تضم بعضًا من أروع المواقع في العالم وجمال طبيعي رائع، ولها أهمية ثقافية يعود تاريخها إلى آلاف السنين. وزينت OSN+ التكوين الصخري الطبيعي الأيقوني، حجر الفيل الصخري، بـرمز House of the Dragon. ورافق هذا العرض المذهل جمجمة تنين Balerion عملاقة شوهدت في ديوان جبل أثلب، أحد أكثر مواقع الحِجر روعة، وداخل المناظر الطبيعية الخلابة لوادي الفن.

وبهذه المناسبة، قال جو كوكباني الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN، إن تركيز OSN+ ينصبّ دائمًا على خلق تجربة ترفيهية جذابة وتفاعلية. وأضاف: “نسعى باستمرار في OSN إلى تقديم أفضل الأعمال التلفزيونية من جميع أنحاء العالم إلى شاشات مشتركينا في الشرق الأوسط. وها نحن نفي بوعدنا مرة أخرى، بتقديم مسلسل House of the Dragon، الذي تقع أحداثه في ماضٍ سابق لأحد أشهر أعمال الفنتازيا العالمية وأنجحها؛ Game of Thrones”.

ويتألف المسلسل الدرامي House of the Dragon من عشر حلقات ويستند على رواية Fire & Blood للكاتب جورج آر آر مارتن، وهو من إنتاجات HBO الأصلية، وسوف يُعرض حصريًا في الشرق الأوسط على OSN+. وتقع أحداث المسلسل قبل مئتي عام من أحداث Game of Thrones أحد أشهر الأعمال التلفزيونية خلال العقد الماضي، ويحكي قصة عائلة ترجيريَن.

ويلعب أدوار البطولة في House of the Dragon كل من بادي كونسيدين في دور الملك فيسريس ترجيريَن، ومات سميث في دور الأمير ديمون ترجيريَن الأخ الأصغر للملك ووريث العرش، وأوليفيا كوك في دور أليسنت هايتاور ابنة مستشار الملك، وإيما دارسي في دور الأميرة راينيرا ترجيريَن ابنة الملك فيسريس البكر، وستيف توسان في دور اللورد كورليس فيلاريون “أفعى البحر”، وإيف بيست بدور زوجته الأميرة راينيس ترجيريَن، وفابيان فرانكل في دور سير كريستون كول، وسونويا ميزونو في دور ميساريا، وريس إيفانز في دور أوتو هايتاور مستشار الملك ووالد أليسنت.