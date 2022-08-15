علامة تونتي4 تطلق تشكيلة ريسايكل من الملابس الصديقة للبيئة للرجال

جدة : البلاد

كشفت تونتي4، علامة الأزياء الرائدة في منطقة الخليج العربي والتابعة لشركة بي إم إيه إنترناشونال، عن إطلاق تشكيلتها الجديدة من ملابس المنزل العملية والمريحة. وتتميز تشكيلة ريسايكل المخصصة للرجال بتصاميمها المصنوعة بكل حرفية وإتقان من القطن المعاد تدويره من بقايا عمليات إعادة التدوير والأقمشة القديمة الفائضة.

وتعزز العلامة المحلية الرائدة بصمتها في المنطقة من خلال تقديم أزياء تلبي مختلف تطلعات العملاء، حيث تجمع بين أعلى معايير الجودة وأحدث صيحات الموضة، وتوفر منتجات تمزج بكل تناغم بين الموضة العصرية ومعايير الاستدامة. وتضمن تشكيلة ريسايكل تعزيز حضور العلامة بصفتها واحدة من أبرز علامات الأزياء الأنيقة وعالية الجودة.

وتستخدم علامة تونتي4 في تصميم التشكيلة الجديدة القطن المُعاد تدويره، وتحرص على إعادة تصميم كل قطعة بحيث تحافظ على تفاصيلها الفريدة لتقدّم تشكيلة من الألوان والأقمشة المتنوعة. كما تحرص العلامة على توفير قطع حصرية ليتألق عملاءها بإطلالة فريدة من نوعها. وتستمد التشكيلة إلهامها من جمال الطبيعة، حيث تأتي بعدة ألوان ترابية وتدرجات ألوان الباستيل الهادئة، مثل الرمادي الفاتح والبيج والوردي والأزرق الفاتح والأخضر المائل إلى الرمادي. وتضم التشكيلة سراويل قصيرة وكنزات بتصميم الأكتاف المنسدلة والياقة المستديرة، وكنزات الهودي بأكمام قصيرة، والسراويل الرياضية المزودة بأحزمة مطاطية لإطلالة يومية مريحة.

ويوفر استخدام القطن المُعاد تدويره 20 ألف ليتر من الماء الضروري لإنتاج كيلوجرام واحد من القطن، وبالتالي يخفف من استهلاك الطاقة. كما تستخدم العلامة في تشكيلتها القطن المعاد تدويره من الأقمشة القديمة الفائضة والمواد الناتجة عن عمليات إعادة استخدام الملابس. وتشكّل التشكيلة خياراً مثالياً للعملاء الباحثين عن حلول مستدامة، حيث تتوفر طوال العام، وتضم مجموعة من التصاميم والقصات المريحة والعملية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مشتاق جعفر، رئيس علامة تونتي4 في المملكة العربية السعودية: “تقدّم العلامات الهادفة رؤية مختلفة وأكبر قيمة في قطاع الأزياء. فعندما يختار عملاؤنا أحد تصاميم تشكيلة ريسايكل، فهم يتخذون قراراً صديقاً للبيئة ويحصلون على قطع توفر أقصى درجات الراحة والأناقة، ويساهمون في نفس الوقت ببناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وتتمحور رؤية تشكيلة ريسايكل حول الالتزام بمفاهيم الاستدامة وكفاية الموارد. ونحاول تقديم منتجات صديقة للبيئة بحيث تكون غير ضارة على الكوكب وتوفر خياراً مثالياً للعملاء في نفس الوقت”.