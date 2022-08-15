بجوائز تصل لأكثر من مليون دولار.. مسابقة عالمية لابتكار التطبيقات وإثراء المحتوي العربي

جدة : البلاد

تحت شعار “الابتكار للجميع”، أتاحت مسابقة ابتكار التطبيقات (Apps UP) العالمية، الفرصة لجميع مبتكري التطبيقات ومطوريها للمشاركة في الفئة الجديدة التي استحدثتها بعنوان: “أفضل تطبيق عربي” لنسخة 2022، بهدف تشجيع المطورين في العالم العربي على ابتكار تطبيقات بحلول متطورة تلبي احتياجات المنطقة، وتثري المحتوى العربي ومسيرة التحول الرقمي.

وتعتبر مسابقة العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) حدثاً عالمياً لتعزيز مهارات مطوري التطبيقات حول العالم، بما فيها العالم العربي، ورفع سوية العمل المشترك والتعاون على بناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل للتطبيقات يلبي احتياجات مختلف الأسواق. وتغطي المسابقة خمس مناطق في العالم هي أوروبا وآسيا المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا والصين. وستحصل أفضل ثلاثة تطبيقات باللغة العربية التي تدعم اختيار اللهجة على جائزة “أفضل تطبيق عربي“.

وخصصت المسابقة العالمية أكثر من مليون دولار أمريكي كجوائز مالية، بالإضافة إلى حوافز مميزة كقسائم لمنصة هواوي AppGallery Connect. كما تقدم المسابقة جوائز نقدية قدرها 230 ألف دولار أمريكي للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع جوائز نقدية فردية تتراوح بين 5,000 دولار أمريكي و 15,000 دولار أمريكي. ويحصل المشاركون أيضاً على فرصة للمشاركة والتعلم من خبراء القطاع وتقييم تطبيقاتهم من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في قطاعات عديدة. ويعتبر متجر هواوي AppGaller إحدى أكبر ثلاثة متاجر عالمية للتطبيقات، وسيتيح للمطورين الوصول إلى نحو 730 مليون جهاز متحرك من هواوي والانضمام لمجتمع متنامٍ يضم 5.4 مليون مطور مسجل لدى هواوي في جميع أنحاء العالم.

كما تشمل فئات جوائز المسابقة العالمية جائزة “أفضل تطبيق”؛ و”جائزة أفضل لعبة”؛ و”جائزة أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي”؛ و”جائزة التطبيق الذي يغطي جميع السيناريوهات”؛ و”جائزة المرأة المتميزة في مجال الابتكار التكنولوجي”؛ و”جائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي للأجهزة المتحركة”، حيث تشجع هذه الفئة تحديداً المطورين على ابتكار تطبيقات تجمع بين قدرات وخدمات هواوي للأجهزة المتحركة. وتكرم “جائزة الإبداع الطلابي” المطورين المتميزين من الطلاب الذين يظهرون إبداعات متميزة ومبتكرة.

وفي هذا السياق، قال عمار طبا نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، ومدير مركز الإعلام العربي وعضو لجنة التحكيم في المسابقة: “تجسد المسابقة العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) التزامنا بمد جسور التعاون والشراكة مع المطورين حول العالم وتمكينهم من ابتكار أفكار جديدة تسهم في صياغة مستقبل أفضل لمجتمعاتهم وتقدم دولهم”، موضحًا أن فئة ’أفضل تطبيق عربي‘ الجديدة ، تستهدف تمكين مطوري التطبيقات في العالم العربي لابتكار حلول رقمية تلبي الاحتياجات المحلية لمسيرة التحول الرقمي، فضلًا عن قدرتها على وضع بصمة عالمية متميزة.

وتابع “طبا”: “تعكس فئة أفضل تطبيق عربي دورنا في مجال السعي لبناء نظام إيكولوجي رقمي في المنطقة، والمساهمة في ردم فجوة المحتوى العربي الرقمي، ورفد الخطط الإقليمية والوطنية للدول التي تعمل على دعم المواهب المحلية وتنمية القدرات الوطنية، وصقل المهارات وتمكين الكوادر البشرية من اكتساب خبرات جديدة وتأسيس قوى عاملة متعاونة لاستشراف المستقبل المنشود بالتماشي مع واقع الحقبة الرقمية الحالية”.

كما أشار “طبا” إلى أن فئة “أفضل تطبيق عربي” تعتبر واحدة من أفضل ثلاثة مبادرات في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات بالمنطقة، معقبًا: “حيث تأتي اكاديميتنا لتقنية المعلومات والاتصالات، على رأس قائمة مبادرات الشركة، تدعمها برامج أخرى كبرنامج بذور من أجل المستقبل ومسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات ومختبرات ومراكز الابتكار المشترك في شتى دول المنطقة التي يستفيد منها آلاف الشباب من المنطقة، وتسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم وقدراتهم التنافسية على مستوى العالم كل عام، وتؤهلهم للمساهمة في مسيرة التحول الرقمي في بلدانهم وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ الخطط والرؤى الوطنية”.