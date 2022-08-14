المرأه مكعبات الثلج بالليمون لبشرة أكثر نضارة وجاذبية!

تعد مكعبات الثلج بالليمون من الوصفات القوية في العناية بالبشرة حيث تستطيع أن تعالج مشاكلها وتخلصها من العيوب وتجعلها أكثر إشراقاً، فهى تجعل البشرة اكثر اشراقا وتوهجا كما أنها تعزز إنتاج الكولاجين بالبشرة والذي بدوره يحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد والخطوط الرفيعة، كما أن مكعبات الثلج بالليمون تعمل على إزالة الجلد الميت وتجعل البشرة أكثر صفاءا. لتحضير هذه الوصفة أنت تحتاجين بالتأكيد عزيزتي إلى بعض المكونات وهي عبارة عن كوب من المياه المعدنية وربع كوب من عصير الليمون فقط. أما طريقة تحضيرها فسهلة جداً وتتطلب منك وضع هذه المكونات مع بعضها داخل علبة بلاسيتيكة في الثلاجة لتحصلي على مكعبات الثلج بالليمون. بعد ذلك خذي قطعة مكعب يومياً لتطبيقها على بشرتك. ومن أجل تطبيقها على بشرتك تحتاجين إلى تغليف مكعب الثلج بقطعة قماش رقيقة وقطنية وتمريرها على الوجه بحركات لطيفة دائرية من أسفل الوجه إلى الأعلى. واظبي على تدليك بشرتك حتى يذوب المكعب بالكامل ثم تقومين بتجفيف وجهك. تحتاجين بعد تطبيق هذه الوصفة إلى ترطيب بشرتك بالكريم المعتاد أو بزيت اللوز.