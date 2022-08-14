خلطات طبيعية للحصول على أسنان بيضاء وابتسامة جذابة!

تعد صودا الخبز من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في تبييض الاسنان لانها تعمل على إزالة البقع البنية والصفراء من الأسنان. كذلك تساعد على منع إنتشار البكتيريا داخل الفم، فتعمل كمعقم فعال في حماية اللثة من الأمراض، فإليك عزيزتي القارئة بعض الخلطات الطبيعية من صودا الخبز للحصول على أسنان بيضاء وجذابة.

خلطات تبييض الاسنان تتضمن خلطة صودا الخبز مع معجون الأسنان. فمن المعروف أن معجون الأسنان له مادة فعالة في تبييض الأسنان وتنظيفها، وإزالة التراكمات عليها، لذلك

فإمزجي ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع إضافة القليل من معجون الأسنان، ثم طبقي الخليط على أسنانك لمرة أو مرتين في الأسبوع، لأن

الإفراط في استخدام صودا الخبز يمكن أن تجرد أسنانك من المينا الطبيعية، وتجعلها أكثر حساسية