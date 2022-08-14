خلطات طبيعية لتقشير وتوريد الشفايف!

تمنح الشفايف الوردية المرأة مظهرا أنثوياً جذابا، وتجعلها ايضا تبدو أصغر في السن، على عكس الشفاه الخالية من اللون او ذات الصبغة الداكنة. وتحرض الكثيرات من النساء اللجوء الى الخلطات الطبيعية التي تتميز بنتيجتها الفعالة والسريعة مثل وصفات البنجر .
المكونات
في البداية تحتاج الشفاه إلى التقشير
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ابرشي نصف قطعة من البنجر الطازج.
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امزجي الخليط مع نصف ملعقة من العسل.
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دلكي المزيج جيدا على الشفاه من خلال فرشاة أسنان نظيفة.
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اشطفي بعدها الشفاه بالماء الباردة.
خلطة توريد الشفاه بالبنجر
بعد تقشير الشفاه بالبنجر، الآن حان دور توريد الشفاه بهذه الخلطة:
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استخرجي عصير الشمندر بالطريقة التي تفضلين.
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امزجي العصير مع القليل من زيت جوز الهند او زيت السمسم.
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لوني شفاهك بالمزيج أكثر من مرة في اليوم لكي تساعد الشفاه على امتصاص اللون.
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من الافضل ترك الخليط لحوالي ربع ساعة واعادة تلوين الشفاه بالمزيج اكثر من مرة خلال هذه الفترة.
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داومي على هذه الوصفة يوميا للحصول على شفاه بلون وردي جذاب والتخلص من اسوداد الشفتين.