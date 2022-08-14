خلطات طبيعية لتقشير وتوريد الشفايف!

تمنح الشفايف الوردية المرأة مظهرا أنثوياً جذابا، وتجعلها ايضا تبدو أصغر في السن، على عكس الشفاه الخالية من اللون او ذات الصبغة الداكنة. وتحرض الكثيرات من النساء اللجوء الى الخلطات الطبيعية التي تتميز بنتيجتها الفعالة والسريعة مثل وصفات البنجر .