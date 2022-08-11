مذكرة تفاهم لتفعيل مفهومي المدن الذكية والتمكين الرقمي

الرياض : البلاد

زار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مركز عمليات المدن الذكية في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث اطّلع بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، على المنصة الوطنية للمدن الذكية (smart C) والتي تدعم عدة قطاعات حيوية، منها القطاع البلدي، والتي سيكون لها دور رئيس في دعم أعمال الوزارة في مراقبة التشوه البصري في مختلف مناطق ومدن المملكة، وتُسهم في دعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة.

ووقّعت الوزارة والهيئة مذكرة تفاهم خلال الزيارة، تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتفعيل مفهوم المدن الذكية بما يُعزز ريادة المملكة في هذا المجال؛ وذلك للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المشتركة من رفع مستوى تقديم الخدمات البلدية والسكنية، وتحقيق الاستدامة الحضرية في مناطق المملكة كافة وخاصة مدينة الرياض.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من المسؤولين في (البلدية والإسكان) و(سدايا).

وتتمثل أوجه التعاون في المذكرة في توظيف الحلول الذكية المختلفة وتحليلات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لدى الهيئة؛ لتعزيز دور الوزارة في تحقيق مستهدفاتها، والتي تشمل تطوير وتوفير منصات المدن الذكية لدعم الأعمال التشغيلية المتعلقة بالنظافة والتشوه البصري والصحة العامة، وتوفير التحليلات المتعلقة بالسكان والتوسع العمراني بما يساند الوزارة في مسيرتها نحو رفع مستوى التخطيط والتوزيع للخدمات والارتقاء بجودة الحياة.

ونصت المذكرة على تطوير وتفعيل وتحسين خدمات المدن الذكية المقدمة من الوزارة إلى المواطنين والمقيمين والمنشآت من خلال مشاركة الخبرات التقنية وتجارب إثبات المفهوم لمنتجات المدن الذكية للقطاعين البلدي والسكني.

كما أتاحت (سدايا) بالتعاون مع الوزارة (خدمة تحسين المشهد الحضري) من خلال تطبيق توكلنا خدمات؛ لرفع ومتابعة بلاغات التشوه البصري من خلال التطبيق.