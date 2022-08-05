الشباب الدائم يعتمد على الغذاء الصحي.. حافظ على هذه العناصر الأساسية في وجباتك

دوما يبحث الجميع عن حياة صحية طويلة دون أمراض مزمنة أو مشاكل عضوية، وهناك من يوصفون بالمعمرين بسبب ذلك.

وأعلن الخبراء، أن الفاصوليا والموز هي من بين المواد الغذائية المفضلة لدى المعمرين.

وقد أظهرت نتائج دراسات مختلفة أن المعمرين يستخدمون في غذائهم المواد المتوفرة.

ومن بين هذه المواد البندق، الذي يعزز الدماغ وهو غني بفيتامينات E و B6.

وأن الأطعمة التي أساسها الحبوب الكاملة مفيدة جدا. هذه الأطعمة تحمي وتحسن صحة الأمعاء.

وتساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم وتطبيع مستوى ضغط الدم. كما أنها مفيدة لأمراض القلب.

ووفقا للخبراء، الموز يساعد أيضا على إطالة العمر. لأنه يعزز الذاكرة ويحسن عملية الهضم وحتى يمكنه حماية الجسم من السرطان.

ويحتل الحمص مركز الصدارة بين هذه المواد الغذائية. لأنه يحتوي على نسبة جيدة من فيتامينات А وС وЕ وК ومجموعة فيتامينات В.

بالإضافة إلى الفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم. الحمص يسرع عملية استعادة الخلايا والأنسجة.

ويشير الخبراء، إلى أن الفاصوليا السوداء تساعد على إطالة العمر.

هذه المادة غنية بالألياف الغذائية وفيتامينات А وВ2 وВ3 وВ6 وВ9 وكذلك بحمض الفوليك والكالسيوم والفوسفور والزنك والمغنيسيوم.

كما أن هذا النوع من الفاصوليا يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويحسن عمل الجهاز الهضمي.