التخسيس وفقدان الوزن يبدأ من النظام الغذائي.. التزم بهذه الخطوات

المشروبات والمأكولات التي يتناولها الإنسان يوميا تساهم بشكل مباشر في إنجاح النظام الغذائي أو إضعاف تأثيره وكذلك فقدان الوزن أو زيادته.

ويشير خبراء التغذية إلى أنه غالبا لا يهتم الذين يتبعون حميات غذائية بالسوائل ويتناولونها عشوائيا.

وتشير أخصائية التغذية والمتحدثة باسم National Media أكاديمية التغذية وعلم التغذية روكسانا إحساني الأمر المهم.

وتقول “غالبا ما يأكل الناس طعاما صحيا، لكن لا يفكرون في مشروباتهم، قد يشربون العديد من المشروبات الغازية يوميا”.

وتضيف “والعصائر والمشروبات المنكهة التي تحتوي جميعها على الكربوهيدرات والسكريات، والتي تضيف السعرات الحرارية بمرور الوقت”.

وتضيف إحساني: “بمجرد التخلص من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية من يومك، قد ترى بسرعة تحولا في الوزن.

بمجرد الاستغناء عن أي مشروب يحتوي على سعرات حرارية تميل إلى شربها كثيرا كل يوم”.

وأشارت إحساني إلى أن أفضل مشروب يمكن تناوله لفقدان الوزن هو الماء.

وتقول إحساني: “المشروب الوحيد الذي أود قوله أننا بحاجة إلى الكثير منه وهو مجاني تماما”.

ويمكن الوصول إليه ولا يحتوي على سعرات حرارية أو سكر مضاف، أو نكهات مضافة وأن جسمك يحتاج إليه أكثر من أي مشروب آخر، هو الماء”.

وتضيف إحساني: “أولا ، تتكون أجسامنا أساسا من الماء ، لذلك نحتاج إليه كل يوم، إنه ضروري لصحتنا ورفاهيتنا”.

ويساعد على تحريك الأشياء، إنه يزيل الفضلات من جسمك من خلال المجرى العام ويمكن أن يساعد في منع الإمساك”.

وبحسب إحساني تشير الدراسات إلى أن شرب كمية كافية من الماء سيساعد على إنقاص الوزن.

حيث يمكن أن يمنع الأشخاص من الإفراط في تناول الطعام.

وتقول إحساني:” إذا كنت تعاني من الجفاف وتتناول وجبة، فمن المرجح أن تخطئ بين العطش والجوع وتستمر في تناول الطعام بينما في الواقع ربما تكون عطشانا فقط.”

وتضيف أن الدراسات وجدت أيضا أن أولئك الذين شربوا الماء قبل الوجبات يأكلون أقل في أوقات الوجبات، حيث وجد أن تناول كمية كافية من الماء يقلل الشهية لدى كبار السن.