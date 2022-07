الأمور تتفاقم.. رونالدو خارج مباراة أتلتيكو مدريد

أسقط مانشستر يونايتد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة أتلتيكو مدريد الودية التي ستجرى في النرويج السبت 30 يوليو.

وتم استبعاد رونالدو من مباراة أتلتيكو مدريد بطلب شخصي منه بحسب “Goal” إذ يبحث حاليًا عن مخرج من الفريق في الميركاتو الصيفي.

وابلغ رونالدو إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل، وترجح المصادر أنه غير مقتنع بمشروع النادي حتى بعد قدوم المدرب إيريك تين هاغ.

غاب رونالدو عن تدريبات “الشياطين الحمر” كافة التي انطلقت يوم 4 يوليو الجاري، كما غاب عن كل المباريات الودية الاستعدادية.

ووصل رونالدو رفقة وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديش إلى مدينة مانشستر هذا الأسبوع لمناقشة مستقبل اللاعب مع النادي.

لكن يبدو أن المباحثات بين الجانبين وصلت إلى طريق مسدود، وعليه طلب رونالدو من النادي استبعاده من مباراة أتلتيكو مدريد.

وفشل ميدينش في نقل رونالدو إلى فريق جديد بعد أن غالى في شروطه، إذ يطلب راتبًا يبلغ نحو نصف مليون يورو أسبوعيًا.

Cristiano Ronaldo has been left out of Manchester United’s squad for their pre-season friendly in Oslo against Atletico Madrid.

Ronaldo reiterated his desire to leave #MUFC during face-to-face talks with the club this week.

More from @Anthony_Hayhttps://t.co/TpfSl78qJB

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 29, 2022