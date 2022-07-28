مبادرة الإسكان التعاوني تساهم في تحقيق رؤية 2030

جدة : البلاد

تعمل مبادرة الإسكان التعاوني على تنظيم وتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية ذات الأغراض الإسكانية لتساهم في توفير وحدات سكنية ميسرة التكاليف، من خلال تطوير الأطر القانونية للإسكان التعاوني وبناء قدرات الجمعيات التعاونية ونشر الوعي.

سطرت المبادرة أهدافا محددة تواكب الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وتساهم في خلق قطاع تعاوني إسكاني فاعل ومؤثر، يوجد حلولا سكنية بسعر وجودة مناسبين ويرفع من نسبة تملك المواطنين، مع السعي إلى نشر ثقافة الإسكان التعاوني وتحفيز وتمكين الجمعيات التعاونية الإسكانية والإسهام في تخفيض قيمة تملك المسكن، وهو العمل الذي تؤطره بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة لتشجيع المعروض العقاري ورفع الإنتاجية.

ترتكز أهداف الإسكان التعاوني على تحقيق الريادة العالمية في قطاع الإسكان التعاوني من خلال إنشاء مجالات استثمارية متنوعة وتحسين دخل وأرباح الشركاء، مع توفير المساكن المتنوعة والملائمة وتلبية الإحتياجات الإسكانية لكافة شرائح المجتمع بالإعتماد على الجودة العالية والأسعار التنافسية للمساكن.

للإسـكان التعاوني دور فعال فـي تمكين ودعم الجمعيات التعاونية الإسـكانية، عبر مسار يتضمن تسهيل الإجراءات والحوكمة وتطوير وبناء القدرات وتقديم الحوافز، وهو ما تعتبره المبادرة دوراً محورياً في تملك المواطنين لمساكن خاصة وفق معايير وأهداف وأنظمة متطورة.