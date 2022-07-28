الجمعية التعاونية الإسكانية.. أهــداف اقتصاديـة واجتماعيــة

جدة : البلاد

تعتبر الجمعيات التعاونية الإسكانية، جمعيـات ذات أهــداف اقتصاديـة واجتماعيــة تؤلف بصـورة اختياريـة مـن قبـل مجموعـة مـن الأفــراد بمـن فيهـم الأشخـاص الاعتباريين، الذين يساهمون في رأس مالهــا لتلبيــة احتياجاتهـم السكنيـة، مـن خـلال بناء وحـدات سـكنية بجهـود مشـتركة مـن الأعضـاء، وفقـا للمبـادئ التعاونيـة.

تتميز الجمعية التعاونية الإسكانية عن الشركة التجارية والمطور العقاري والجمعية الخيرية، بعملها على تحسـين الأحـوال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائهـا، ولا يكـون الهــدف الأساسـي مــن تأسيسـها اقتصـادي بحـت، وتضع كركيزة لأهدافها البناء والتشييد بصيغة التعاون لتحقيق الرفاه للأسر السعودية، عبر تملك مسكن يتميز بأعلى معايير الجودة ويحقق التطلعات. وتسهل المبادرة الإجراءات الحكومية وتوفر وحدات سكنية ميسرة التكاليف من خلال التعاون المتبادل كمبدأ يساهم في تذليل المصاعب التي قد تعترض عملية الإنجاز.

الجدير بالذكر أن الجمعية تهدف الى توفير الخدمات اللازمة للتجمعات السكنية وترميم وتأهيل المنازل المتهالكة بالإضافة لكل ما يخص قطاع التشييد والبناء وفقا للمبدئ التعاونية.