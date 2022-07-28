الاتفاق يخوض 6 لقاءات ودية في معسكر تركيا

الدمام- حمودالزهراني

يخوض فريق الاتفاق في معسكره الحالي المقام في تركيا 6 مباريات ودية، منها أربع مباريات مع منتخب عمان الأولمبي يوم 29 يوليو الجاري ثم فريق توزلا سبور التركي يوم 2 أغسطس. بعد ذلك سيحل الاتفاق ضيفاً على نظيره فريق سكاريا سبور التركي يوم 7 أغسطس قبل أن يقابل فريق كوكسي الألباني يوم 9 أغسطس المقبل في رابع مبارياته الودية على أن تعلن آخر مباراتين في عند انتقال المعسكر إلى أزميت.

من جهة أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته لليوم الرابع بمعسكره الخارجي، الذي يقام في تركيا من 24 يوليو حتى 18 أغسطس اليوم على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي بتدريب على فترتين صباحية ومسائية.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومسؤول إدارة الاحتراف والرخصة الآسيوية محمد الدعلان أن معسكر فارس الدهناء الذي يقام في تركيا يسير بصورة مميزة، مشيداً بانضباطية اللاعبين وحماسهم الكبير لإنجاح المعسكر للظهور بشكل قوي خلال منافسات الموسم الجديد 2022/23.