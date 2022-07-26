شركة ذاخر للتطوير تنظم فعالية للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة

جدة : البلاد

نظمت شركة ذاخر للتطوير، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع “ذاخر مكة”، فعالية للتبرع بالدم، وذلك بمشاركة موظفي الشركة، وفي إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية.

وقالت الشركة إنه تم تنظيم فعالية التبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

وتعليقا على الفعالية، قال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر، “التبرع بالدم مسؤولية إنسانية ونبيلة تجاه المجتمع، ولذلك يسعدنا أن الفعالية استطاعت المساهمة في مساعدة المرضى وكل الأشخاص الذين يحتاجون للتبرع بالدم وكذلك تدعيم صحة الموظفين المتبرعين”.

وأضاف “نحرص في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركتنا على المشاركة في كافة الأنشطة التطوعية والإنسانية في المملكة التي تهدف لترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي ونشر الوعي بالفوائد الصحية للتبرع بالدم. في حين أن الأعمال مهمة، إلا أن الحياة البشرية لها الأهمية القصوى، وهذا سبب مشاركتنا في التبرع بالدم”.

وتوجه المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي بالشكر لكل من شارك في تنظيم فعالية التبرع بالدم، وإلى موظفي الشركة المشاركين بالتبرع لعملهم الإنساني والتطوعي من أجل صحة المجتمع.