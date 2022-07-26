سناب شات يطلق خدمة خدمة الاتصال والمراسلة عبر نسخة الويب

الرياض : البلاد

أعلنت سناب شات عن خدمة الاتصال والمراسلة عبر أجهزة الكومبيوتر وذلك من خلال الموقع الإلكتروني web.snapchat.com بعد تسجيل الدخول باستخدام البيانات الخاصة بالحساب عبر استخدام أحدث نسخة من التطبيق، وضمان تسجيل دخولهم من الهاتف الذكي

وسيتمكن المستخدمون إجراء المحادثات وإكمالها المحادثات التي تمت عبر هاتفهم الذكي، لكن عبر شاشة أكبر حجماً. مع استخدام جميع المزايا بدءاً من المراسلة عبر تطبيق الهاتف الذكي على غرار تفاعلات المحادثة، والرد على الدردشات، والتواجد ضمن الدردشة، إلى جانب العدسات التي ستدخل قريباً إلى مكالمات الفيديو.

وسيتمكن المستخدمون أيضاً في وقت قريب من إرسال تفاعلاتهم من جهاز الكومبيوتر. وستقدم خدمة Snapchat for Web العديد من العدسات عبر جهاز الكومبيوتر، وستعمل الشركة على إضافة المزيد خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وستبدأ الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ليتم توسيع نطاقها سريعاً لتشمل فرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، قبل إطلاقها لتشمل جميع المستخدمين حول العالم.

وضماناً لخصوصية وأمان التجربة عبر أجهزة الكومبيوتر، تم تصميم الخدمة الجديدة Snapchat for Web وفقاً لمجموعة من معايير الخصوصية والأمان الصارمة. وفي البداية، تطلب الخدمة التحقق عبر خطوتين من الهاتف المتحرك. وتختفي المحادثات عندما ينتقل المستخدم إلى صفحة أو نافذة أخرى أو مهمة مختلفة. ويوفر المنتج أيضاً معلومات إضافية للمستخدمين عند دخولهم للخدمة، توضح الفرق بين التجارب المقدمة عبر أجهزة الكومبيوتر وتطبيق الهاتف الذكي من قيما يتعلق يالخصوصية.

ويجري إطلاق Snapchat for Web حالياً عبر متصفح “كروم”، وسيعمل عبره بصرف النظر عن نوع جهاز الكومبيوتر، سواءً ويندوز أو ماك.