بشرى لراغبي التخسيس وفقدان الوزن.. حيلة بسيطة تقلل 300 سعرة يوميا

حلم التخسيس وفقدان الوزن يراود الملايين وقد أفادت مجموعة من الأبحاث أن هناك خدعة سهلة لتسهيل الأمر.

ويمكن اعتمادها للمساعدة على خفض استهلاك السعرات الحرارية بمقدار 300 سعرة في اليوم.

ورغم أن هذه الحيلة سهلة للغاية، إلا أنها تتطلب التعود على مشروب حاد ومذاقه قد يكون مزعجا للكثيرين.

وتتضمن الحيلة شرب خل التفاح، والذي وُصف لسنوات عدة بأنه مشروب معجزة لفقدان الوزن.

ويُصنع خل التفاح من التفاح الطازج عن طريق عملية التخمير.

حيث تقوم الخميرة بتحويل السكريات الموجودة في التفاح إلى كحول.

ثم يتم تحويل الكحول بواسطة بكتيريا الخليك إلى حمض الأسيتيك، المكون “السحري”.

وتقول أخصائية التغذية سارة فلاور: “يجب أن أؤكد أن التغييرات الغذائية لها أهمية قصوى.

ولا يمكنك فقط تناول خل التفاح وتناول ما تريد، على أمل أن يكون بمثابة حبة سحرية لفقدان الوزن”.

ووجدت معظم الدراسات التي أجريت حول فقدان الوزن وخل التفاح، أنه يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء.

ويمنع تناول الوجبات الخفيفة.

ووجدت إحدى الدراسات، والتي أجريت في عام 2005 أنه عندما تناول شخص وجبة بخل التفاح.

تناول 275 سعرة حرارية أقل على مدار اليوم، مقارنة بمن لم يتناولوا المشروب مع وجباتهم.

وتتكون الوجبة إما من خبز البايغل بالزبدة مع العصير، أو الدجاج مع الأرز والخضروات.

والزبدة وصلصة الترياكي (صلصة يابانية تتميز بمذاق حلو وحامض).

وحصل المشاركون إما على خل التفاح أو الفول السوداني أو أي شيء آخر.

وعلى الرغم من أن الباحثين في جامعة ولاية أريزونا وصفوا خفض 275 سعرة حرارية بأنه “ضعيف”.

إلا أنه قد يُشكل فارقا بالنسبة للبعض.