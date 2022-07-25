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اليابان ترصد أول إصابة بـ«جدري القردة»

نرمين عباسaccess_time26 / ذو الحجة / 1443 هـ      25 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

رصدت اليابان أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، حسبما قال يوريكو كويكي حاكم طوكيو، الإثنين.

وأبلغ كويكي الصحفيين أن المصاب الذي رصد في العاصمة رجل في الثلاثينيات، عاد في الآونة الأخيرة من أوروبا، وهو في المستشفى حاليا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة في إفادة إعلامية منفصلة، إنه يعاني طفحا جلديا وحمى وصداعا وإرهاقا. لكن حالته مستقرة في الوقت الحالي”.

وأضاف المسؤول أن المريض سافر إلى أوروبا أواخر الشهر الماضي، وكان على اتصال بشخص تأكد لاحقا أنه مصاب بجدري القرود، قبل أن يعود إلى اليابان في منتصف يوليو.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت أن الانتشار السريع لمرض جدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وسجلت منذ بداية العام أكثر من 16 ألف إصابة بجدري القرود، فيما يزيد على 75 دولة، و5 وفيات في إفريقيا.

وينتشر الفيروس عن طريق المخالطة الوثيقة، وغالبا ما يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا، إضافة إلى تقرحات جلدية.

nermin abbas

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