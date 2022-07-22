الرياضة تونس تعبر البحرين بثلاثية في كأس العرب

متابعة-هاني البشر

دشن المنتخب التونسي لكرة القدم للشباب، مشواره في بطولة كأس العرب تحت “20 عامًا” بتحقيقه فوزا كبيرا على نظيره البحريني بنتيجة 3-0، اليوم الجمعة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات المجموعة الخامسة. أنهى المنتخب التونسي الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه يوسف سنانة في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، وفي الشوط الثاني عزز الثنائي محمد الدربالي وعزيز عبيد النتيجة لمنتخب تونس بتسجيلهما هدفين عند الدقيقتين 62 و86. بهذه النتيجة، حصد منتخب تونس أول 3 نقاط له في البطولة، وظلّ منتخب البحرين بلا رصيد.