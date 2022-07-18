اعتمد مدرب اللياقة البدنية في فريق ريال مدريد الإسباني، أنطونيو بينتوس، على نظام تدريبي حديث في تجهيزاته للموسم الجديد 2022-2023.

وشوهد لاعبي ريال مدريد يرتدون أقنعة خلال الحصص التدريبية لدى عودتهم إلى مقر التدريبات “فالديبيباس” في العاصمة مدريد الجمعة 15 يوليو.

نجوم الملكي أمثال البرازيليين فينيسيوس جونيور وكاسيميرو، والنمساوي ديفيد ألابا، تدربوا بأقعنة حديثة ما دفع الجماهير للتساؤل حول أهميتها.



لماذا يرتدي لاعبو ريال مدريد أقنعة في التدريبات؟

بحسب شبكة “GOAL” تحتوي الأقعنة على مستشعرات عالية الدقة تساعد المعد البدني على وضع نظام تدريبي خاص لكل لاعب على حدة.

أنطونيو بينتوس، أحد أفضل المعدين البدنيين في العالم، قال في تصريحات صحفية حول استخدام الأقنعة في تدريبات ريال مدريد: “يعمل القناع لتحليل نسبة الأكسجين والكربوهيدرات، ليساعدنا في تصميم النظام التدريبي الفردي لكل لاعب في الفريق، إضفاء الطابع الشخصي في التدريبات مهم لنا”.

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أنطونيو بينتوس يُجهّز لاعبي ريال مدريد لكأس العالم

يمتلك ريال مدريد 15 لاعبًا دوليًا سينشطون مع منتخبات بلدانهم في نهائيات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في الـ21 من شهر نوفمبر.

لأول مرة سيقام كأس العالم في الشتاء، أي في منتصف الموسم، لذلك سيتطلب الأمر مجهودًا مضاعفًا من بينتوس لتجهيز اللاعبين بدنيًا.

أوضح بينتوس إنه سيقسّم لاعبي الفريق إلى مجموعتين، الأولى للمشاركين في المونديال، والأخرى لمن دون ذلك، كل مجموعة تتدرب على حدة.

وسيضع بينتوس نظامًا لكل مجموعة، مع استمرار المجموعة الثانية في التدريبات طيلة الموسم، حتى في أثناء إقامة مباريات كأس العالم، مع راحة تامة 100% للاعبين المشاركين في المونديال بعد عودتهم وإشراكهم في التدريبات بالتدريج لمنع الإصابات والإجهاد العضلي.