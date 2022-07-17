طريقة عمل كرات الحمص المقرمشة

اذا كنتِ من محبي البروتين النباتي تلك الوصفة رائعة وغنية بالبروتين

المقادير اللازمة

2 كوب من الحمص

5 ملاعق كبيرة من الطحينة

2 فص ثوم

عصير ليمونة

3-4 ملاعق كبيرة من الماء

¼ كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود

دقيق

بيض

بانكو أو فتات خبز

طريقة العمل

يقطع الثوم المهروس إلى قطع صغيرة

اخلطي الحمص المسلوق والطحينة والثوم وعصير الليمون الطازج والماء وزيت الزيتون والكمون والملح والفلفل بمساعدة محضر الطعام أو الخلاط حتى تحصلي على قوام كريمي

اصنع كرات صغيرة من الحمص المحضر

يسخن الزيت في مقلاة عميقة

ثم تغمر كرات الحمص الصغيرة في الدقيق والبيض والبانكو على التوالي

تقلى في الزيت الساخن