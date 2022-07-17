المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كرات الحمص المقرمشة

نيفين عباسaccess_time18 / ذو الحجة / 1443 هـ      17 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

اذا كنتِ من محبي البروتين النباتي تلك الوصفة رائعة وغنية بالبروتين

المقادير اللازمة

2 كوب من الحمص
5 ملاعق كبيرة من الطحينة
2 فص ثوم
عصير ليمونة
3-4 ملاعق كبيرة من الماء
¼ كوب زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود
دقيق
بيض
بانكو أو فتات خبز

طريقة العمل

يقطع الثوم المهروس إلى قطع صغيرة
اخلطي الحمص المسلوق والطحينة والثوم وعصير الليمون الطازج والماء وزيت الزيتون والكمون والملح والفلفل بمساعدة محضر الطعام أو الخلاط حتى تحصلي على قوام كريمي
اصنع كرات صغيرة من الحمص المحضر
يسخن الزيت في مقلاة عميقة
ثم تغمر كرات الحمص الصغيرة في الدقيق والبيض والبانكو على التوالي
تقلى في الزيت الساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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