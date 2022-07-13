تجميد الأسماك والخضروات يحمل مفاجأة غير متوقعة.. اعرف التفاصيل الغريبة

تجميد الأطعمة يحمل مفاجأة، فالأسماك المجمدة والخضروات المجمدة قد يظن البعض أنها أقل فائدة من الطازجة.

إلا أن دراسة جديدة أثبتت عكس ذلك بالنسبة للأسماك.

وأجرى باحثون من شركة SINTEF النرويجية مجموعة تجارب بهدف معرفة تأثير طرق المعالجة المختلفة والتجميد على نوعية الأسماك.

وبينت نتائج دراساتهم أن الأسماك المجمدة تحتوي على نفس العناصر المفيدة الموجودة في الأسماك الطازجة.

ويرى العلماء أن هذه النتائج مهمة للمستهلكين الذين يسعون إلى شراء أسماك مجمدة بأسعار منخفضة.

وكذلك الذين يتخوفون من شراء أسماك طازجة لأنها قد تحتوي على طفيليات مضرة للصحة.

وتقول أخصائية علم التغذية تارا كونديل: “إنه أمر جيد أن تكون الأسماك المجمدة مفيدة كالطازجة.

و”يجب الكشف على السمك قبل شرائه، للتأكد من جودته، وعدم تغير لونه أو صدور رائحة غريبة له”.

وعن الخضروات أعلن الدكتور رسلان علييف، خبير التغذية المستقل، أن الخضروات المجمدة هي أكثر فائدة من الطازجة.

ووفقا له، تحافظ الخضروات المجمدة على الفيتامينات والعناصر المعدنية المهمة للجسم فترة أطول.

ويشير خبير التغذية، إلى أنه مع مرور الوقت بعد جمع محصول الخضروات تقل فيها نسبة الفيتامينات والعناصر المعدنية.

ويقول، “تفقد الخضروات خلال أسبوع حوالي 75 بالمئة من فيتامين С.

ولكن عند تجميدها بعد ساعتين من جمع المحصول، تحافظ على ما تحتويه من الفيتامينات والعناصر المعدنية دون تغير”.

ويضيف، للحفاظ على ما تحتوية الخضروات المجمدة من الفيتامينات والعناصر المعدنية يجب عدم إعادة تجميدها ثانية.