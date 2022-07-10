الرياضة

أخضر السيدات يشكر الأسطورة ” بيليه” على دعمه

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1443 هـ      10 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
رد الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية، على رسالة دعم الأسطورة البرازيلية بيليه، بعدما قام الأخير بنشر هدية تلقاها من أخضر السيدات وعلق عليها برسالة دعم.

وكتب الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية عبر تويتر:” إنه لمن دواعي سرورنا وشرف أن نشاركك أول قطعة من أول مباراة ودية تاريخية لنا على الإطلاق. نشكرك يا أسطورة على كل دعمك لمنتخبنا الوطني للسيدات”.

 

وقبل ساعات، نشر بيليه صورة من هدية المنتخب الوطني للسيدات عبر حسابه على موقع “تويتر” وعلق عليه قائلا: “في فبراير هنأت منتخب السعودية للسيدات على أول مباراة دولية، واليوم تلقيت مفاجأة وأشكر لاعبات منتخب السعودية على هذه الهدية، ووصول هذه الهدية في عيد الأضحى وعليها توقيع جميع لاعبات السعودية، شكراً لكم سأكون مساندا لكنَّ دائماً”.

 

وفي فبراير الماضي، هنأ بيليه منتخب السيدات السعودي لكرة القدم على خوض أول مباراة رسمية له تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخاض الأخضر للسيدات، أول مباراة له أمام منتخب سيشل وفاز بنتيجة 2-0 خلال مباراة أقيمت بالمالديف.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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