أخضر السيدات يشكر الأسطورة ” بيليه” على دعمه

جدة- البلاد
رد الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية، على رسالة دعم الأسطورة البرازيلية بيليه، بعدما قام الأخير بنشر هدية تلقاها من أخضر السيدات وعلق عليها برسالة دعم.
وكتب الحساب الرسمي لإدارة الكرة النسائية عبر تويتر:” إنه لمن دواعي سرورنا وشرف أن نشاركك أول قطعة من أول مباراة ودية تاريخية لنا على الإطلاق. نشكرك يا أسطورة على كل دعمك لمنتخبنا الوطني للسيدات”.
وقبل ساعات، نشر بيليه صورة من هدية المنتخب الوطني للسيدات عبر حسابه على موقع “تويتر” وعلق عليه قائلا: “في فبراير هنأت منتخب السعودية للسيدات على أول مباراة دولية، واليوم تلقيت مفاجأة وأشكر لاعبات منتخب السعودية على هذه الهدية، ووصول هذه الهدية في عيد الأضحى وعليها توقيع جميع لاعبات السعودية، شكراً لكم سأكون مساندا لكنَّ دائماً”.