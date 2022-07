بعد خسارة ماني.. ليفربول يؤمّن وضعية نجومه!

بادر ليفربول بتجديد أبرز عقود نجوم الفريق، بعد خسارة السنغالي ساديو ماني (30 عامًا) بالمجّان لصالح بايرن ميونيخ الألماني الشهر الماضي، في صفقة مجّانية.

وتمكّن النادي السكاوزي من تجديد عقد هدّاف الفريق، محمد صلاح إلى 2025، كما أبرم عقدًا جديدًا مع المدافع الدولي الإنجليزي جو جوميز لمدة 5 سنوات قادمة.

يومية “ميرور” البريطانية ذكرت الجمعة 8 يوليو، أن ليفربول سيواصل تأمين نجومه، وسيجدد للبرتغالي ديوغو جوتا والغيني نابي كايتا قبل انطلاق الموسم الجديد.

تعرّضت مكانة جوتا للتهديد بعض الشيء بعد انتداب ليفربول للمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من بنفيكا هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو، لكن يبدو أن مستقبل جوتا في مأمن بالنسبة إلى إدارة ليفربول التي ستعرض عليه عقدًا جديدًا يبقيه في النادي أقله لمدة 4 سنوات قادمة، وكان قد سجّل 21 هدفًا الموسم الماضي.

أما كايتا، ورغم تجدد إصاباته المستمر، فإن “ميرور” ترى أن اللاعب يعطي عمقًا أكثر لخط وسط ليفربول باعتباره بديلًا مناسبًا لأسلوب لعب المدرب يورغن كلوب.

Naby Keita and Diogo Jota are next in line for new contracts with talks expected to progress over the next few weeks. @neiljonesgoal pic.twitter.com/j0dcN3LBLM

— The Anfield Shout (@TheAnfieldShout) July 7, 2022