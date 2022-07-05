الرياضة

القبض على نجم الدوري الإنجليزي بتهمة “الاغتصاب”!

محمد ابو الوفاaccess_time6 / ذو الحجة / 1443 هـ       5 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
القبض على نجم الدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب والخطف

ألقت الشرطة القبض على أحد النجوم البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت متأخر الاثنين 4 يوليو، لضلوعه في اغتصاب امرأة عشرينية.

 

بحسب تقرير الشرطة، فإن اللاعب يبلغ من العمر 29 عامًا وتأهل إلى مسابقة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده، التي تنطلق نوفمبر المقبل.

 

لم تتوصل المصادر الصحفية إلى هوية اللاعب، وترفض الشرطة الإنجليزية الإفصاح عن اسمه إلا بعد انتهاء التحقيقات بصفة نهائية بحسب “غارديان”.

 

وقال التقرير الرسمي الصادر عن الشرطة: “تم الإبلاغ عن واقعة اغتصاب يوم 4 يوليو، ومن المعتقد أن الأمر حدث في شهر يونيو الماضي 2022، تم إلقاء القبض على المتهم وهو الآن رهن الاحتجاز والتحقيق”. فيما تقول يومية “ذا صن” أن 6 سيارات شرطة داهمت قصر اللاعب الساعة 3 فجر الاثنين 4 يوليو واقتادته للحجز.

m.abo.elwafa

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