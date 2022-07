برشلونة يضم كيسي وكريستنسن رسميًا

تعاقد برشلونة الإسباني اليوم الاثنين 4 يوليو رسميًا مع الثنائي، الإيفواري فرانك كيسي من ميلان والدنماركي أندرياس كريستنسن من تشيلسي.

وحصل برشلونة على توقيع كيسي وكريستنسن 25 و26 عامًا على التوالي، في صفقتين مجانيتين بعد انتهاء عقديهما مع ميلان وتشيلسي.

الشرط الجزائي في عقد كيسي وكريستنسن هو 500 مليون يورو، ويمتد تعاقد اللاعبين مع النادي الكاتالوني إلى نهاية موسم 2025-2026.

وكان كيسي قطعة أساسية في وسط ميلان الفائز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، فيما حصد كريستنسن دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي 2021.

