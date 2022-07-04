الرياضة

برشلونة يضم كيسي وكريستنسن رسميًا

محمد ابو الوفاaccess_time5 / ذو الحجة / 1443 هـ       4 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يتعاقد مع كيسي وكريستنسن

تعاقد برشلونة الإسباني اليوم الاثنين 4 يوليو رسميًا مع الثنائي، الإيفواري فرانك كيسي من ميلان والدنماركي أندرياس كريستنسن من تشيلسي.

 

وحصل برشلونة على توقيع كيسي وكريستنسن 25 و26 عامًا على التوالي، في صفقتين مجانيتين بعد انتهاء عقديهما مع ميلان وتشيلسي.

 

الشرط الجزائي في عقد كيسي وكريستنسن هو 500 مليون يورو، ويمتد تعاقد اللاعبين مع النادي الكاتالوني إلى نهاية موسم 2025-2026.

 

وكان كيسي قطعة أساسية في وسط ميلان الفائز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، فيما حصد كريستنسن دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي 2021.

 

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