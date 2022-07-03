ارتفاع غير مبرر لأسعار الأضاحي.. وجولات رقابية لرصد المبالغة المقصودة

– التجارة: تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين

– زيادة المعروض من المواشي لضمان استقرار الأسعار

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البلاد : أحمد الاحمدي ـ مرعي عسيري

سجَّلت أسعار الأضاحي، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، حيث وصل سعر الأضحية الواحدة إلى ما يقرب 1800 ريال، فيما أرجع تجار المواشي الأسباب إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة الطلب، الذي انعكس على السوق صعودًا.

ورصدت جولة “البلاد” بأسواق المواشي في كل من مكة المكرمة وأبها ارتفاعا في أسعار الأضاحي، ففي حلقة الكعكية جنوب مكة المكرمة وصل سعر الخروف الواحد من 1750 ــ 1800 وهي لأنواع النعيمي والسواكني والنجدي.

قنوات جديدة

أكد عدد من المشترين أن المغالاة في ذبائح العيد غير مبررة، لافتين إلى أن الضرورة تقتضي توطين سلالات جيدة من الأنواع التي تناسب السوق المحلي مثل النجدي والنعيمي والحري ‏وغيرها في دول قريبة كدول القرن الأفريقي ذوات المراعي الخضراء على مدار العام والتي يعتمد مواطنيها بشكل أساسي في معيشتهم على حرفة الرعي وإعادة استيرادها بعقود طويلة الأجل، فضلاً عن ‏فتح قنوات استيراد جديدة مثل دول آسيا الوسطى، مشيرين إلى أن لديهم أنواع ممتازة تناسب السوق المحلي وبجودة لحوم عالية وانخفاض في الأسعار مثل رومانيا، علاوة عن ‏زراعة الأعلاف بدول مجاورة وبخاصة التي تتوفر بها مصادر مياه متجدده كالسودان وغيرها وتصديرها للسعودية بكميات كبيرة، داعين إلى فرض رقابة على الأسعار ووضع سقف مناسب لها .

جولات رقابية

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بجولات رقابية مشتركة على أسواق بيع المواشي في كافة مناطق المملكة لرصد الأسعار وتحليلها، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، وضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة في الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، كما يتم التنسيق مع الموردين لزيادة المعروض من المواشي لضمان استقرار الأسعار، خصوصا مع الارتفاع المتوقع في الطلب في الفترة الحالية.

أسعار الأعلاف

فيما برر عدد من تجار المواشي بأن ارتفاع أسعار الأضاحي للعام 1443 يأتي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي وقال أقدم تجار الخراف بسوق أبــهــا عبد الله بن فارس: نحن نحاول أن تكون مكاسبنا محدودة تقديراً للمستهلكين ولكن هناك أمورا أخرى تتعلق بتربية الخرف ونقلها وكلها مكلفة للغاية.

وأوضح عيسى حيدر أحد تجار المواشي في سوق أبها أنه بدأ في استيراد تيوس تصلح للأضاحي واسعارها تتراوح بين 1700 ــ 2000 ريال، مبينا وتكلفة تربية المواشي والعناية بها مرتفعة لذا فإن الأسعار بالتالي مرتفعة

وقال علي حسن عسيري إن بعض الناس كانوا في الماضي يربون الماشية بالرعي في الأودية وبالتالي لاتكلف كثيرا ولكن في الوقت الحاضر ارتفعت أسعار الأعلاف وتكلفة تربية المواشي ما ساهم في ارتفاع أسعارها.

من جهته، أوضح عبد الله بن صنجة أنه كان لديه أكثر من 500 رأس ماشية ولكن في الوقت الرهن فإن المراعي قلت وكذلك ارتفعت أسعار الأعلاف وبدأ مربو الماشية يتجهون لمهن أخرى ما تسبب في ارتفاع الأسعار ، كما أن المعروض أقل من الطلب ما يساهم في رفع الأسعار.

ويقول المواطن سليمان محفوظ إنه لاحظ أن أسعار الماشي تتراوح بين 1600 ــ 2000 ريال، لافتا إلى أن الأمر يتطلب توطين سلالات جديدة تتناسب مع السوق المحلي فضلا عن فتح أسواق جديدة للاستيراد.