خدمة (BaaS) الحل الأمثل لسدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة

بقلم نور صبري، الشريك الرئيسي لعلاقات العملاء، “الخدمات المصرفية كخدمة” في “فيناسترا”

لقد بات من البديهي القول بأن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل يشكل عاملاً مهماً وحيوياً لنموها وتعزيز قدرات الابتكار لديها. وتمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 97 في المائة من الشركات وتُشغّل نصف إجمالي القوى العاملة. ولهذا، فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر من الممكن أن يشكّل قوة دافعة للنمو والابتكار في المنطقة برمّتها.

إن الهدف الذي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقه في هذا الإطار واضح كلياً. بمعنى أن تحول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى محرك للنمو الاقتصادي يُعدّ ركيزة أساسية لبلورة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 – التي تهدف إلى زيادة إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي إلى 35 في المائة بحلول نهاية هذا العقد. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المملكة العربية السعودية عن زيادة بنسبة 884 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بوابة التمويل (تمويل)، وهي منصة التمويل عبر الإنترنت. لقد دعمت بوابة التمويل أكثر من 2,770 منشأة أثناء فترة أتمتة عملية إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدءاً من مرحلة الاستفسار وحتى التسليم، وهذا بالتالي خفض متوسط وقت تقديم الخدمة من 86 يوماً في ديسمبر 2020 إلى 7 أيام في ديسمبر 2021.

وبالرغم من تلك الأرقام الكبيرة، لا تزال هناك فجوة تمويل تقدر بنحو 123 مليار دولار أمريكي في العالم العربي. وبينما يشهد الإقراض زخم نمو متزايد (تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم حصة تمويل أنشطة الشركات الناشئة)، لاتزال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من أجل الوصول إلى الإقراض وقت الحاجة. واللافت أن الاعتماد المتزايد على حل “الخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) في المنطقة وخارجها يقدم عوناً كبيراً لسد فجوة التمويل هذه، وذلك من خلال تبسيط عملية تقديم القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مستقبل منصات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف استطلاع أجرته “فيناسترا” حول “الخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) في السوق، بعنوان، “الخدمات المصرفية كخدمة: تصورات عام 2022 | تمهيد الطريق لتبني الخدمات المالية المضمّنة”، عن تقديرات تفيد باحتمال وصول إجمالي حجم السوق لهذا القطاع إلى 7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام يتمثل في أن أعمال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإقراض الشركات، وخدمات الخزينة/العملات الأجنبية تستعد لاكتساب زخم غير مسبوق. ومن المتوقع أن يؤدي تبسيط عملية إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل “الخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) إلى دفع عجلة النمو بنسبة 30٪ بحلول عام 2024.

في الوقت الراهن، لاتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة سوى بدعم ضئيل من شبكة الخدمات المصرفية التي تفتقر إلى مجموعات البيانات الوفيرة اللازمة لتمكينها من الحصول على قروض مسعرة بكفاءة وتتيح لها مرونة في السداد. واستناداً إلى تصورات “فيناسترا” الخاصة بالسوق، فإن أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم تستخدم الأموال الشخصية للتمويل، في حين أن معظمها، إما تستخدم أموالها الخاصة أو تنهي خدمات موظفيها أو تخفض رواتبهم لتعويض الخسارة في الإيرادات لمدة شهرين.

إن لدى الجيل الجديد من حلول “الإقراض كخدمة” (LaaS) القدرة على تغيير مشهد إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التركيز على هذه الفئة من الشركات التي تمثّل الحصة الأكبر في السوق. ولتوضيح ذلك، يمكننا النظر إلى إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم نظام تخطيط موارد المؤسسات المعياري، وهو برنامج تستعين به الشركات لإدارة أنشطة الأعمال اليومية، كالمحاسبة والمشتريات وإدارة المشروعات وغير ذلك. عندما ترى الشركة بأنها بحاجة إلى تمويل إضافي، فبإمكان صاحب أو أحد موظفي الشركة الصغيرة والمتوسطة التقدم مباشرة بطلب التمويل داخل نظام تخطيط موارد المؤسسات بلمسة واحدة. سيطلب البرنامج فيما بعد إذنًا لمشاركة البيانات، مثل الإيرادات أو أي مستندات مطلوبة. بعد الموافقة ومن خلال النظام الإيكولوجي، مثل النظام المقدم من قبل “فيناسترا”، سيتم إرسال طلب التمويل إلى العديد من المؤسسات المالية، والتي ستقوم، بعد ذلك، بتقديم عروض التمويل – مع ميزة الإطلاع على البيانات المهمة الخاصة بالشركة. وبذلك، سيتم إنجاز عملية التمويل بأكملها في غضون دقائق بدلاً من أيام.

من الأمثلة على ذلك، عندما أعلنت “فيناسترا” مؤخراً عن إبرام شراكة في إطار “الخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) مع «مايكروسوفت». وبموجب هذه الشراكة، سيكون بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستخدم نظام «مايكروسوفت داينامكس 365» الوصول إلى عروض التمويل النشطة والاستفادة منها من دون مغادرة منصة إدارة الأعمال الخاصة بها.

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة قاعدة عملاء بالغة الأهمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية.

وفي ظل التبني المتزايد للخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) في المملكة العربية السعودية، فإن هذا الحل سيلعب دوراً حاسماً في سد فجوة تمويل التجارة وسينعكس بمنافع كبيرة على قطاع لطالما يتم تجاهله. وفي ضوء ما سبق، يتضح بأن حل “الخدمات المصرفية كخدمة” (BaaS) يقدم آفاقاً جديدة وغير مسبوقة من قدرات التمويل التي تحتاج إليها الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتنمو وتزدهر.