نصيحة مهمة لمرضى السكري المزمن.. احترس من هذه الفاكهة

مرض السكري من أوسع الأمراض انتشارا حيث يعرف داء السكري من النوع 2 بأنه حالة مزمنة.

ويمكن أن ترتفع فيها مستويات السكر في الدم إلى درجة خطيرة.

ويرجع هذا التأثير إلى خلل في طريقة إنتاج الجسم للأنسولين – وهو هرمون مسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم.

ويمكن أن يؤدي النظام الغذائي إلى تفاقم هذا التأثير أو تخفيفه اعتمادا على ما تأكله.

ويجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات باعتدال.

لأنها تتحلل إلى غلوكوز الدم (سكر) بسرعة نسبيا. ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل حاد.

ويحذر Diabetes.co.uk من أن الإفراط في تناول العنب قد يضعك في منطقة الخطر.

ويشرح الموقع الصحي: “بينما توجد خصائص لبذور العنب تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

وتحتوي حبة عنب واحدة على حوالي 1 غرام من الكربوهيدرات.

وبسبب هذا، يجب على مرضى السكري الاعتدال في استهلاكهم للعنب، خاصة إذا كانوا عرضة لارتفاع مستويات السكر في الدم”.

وكان التعليق بمثابة تحذير للبحث الذي أجراه باحثون من جامعة شيانغ الزراعية بالصين.

ووجدت الدراسة أن زيادة تناول بذور العنب ومستخلصات الجلد قد تكون مفيدة لإدارة مرض السكري.