طعام الرضيع حتى الشهر السادس.. الطريقة الأكثر صحة للطفل والأم

طعام الرضيع خلال الستة أشهر الأولى يمثل أرقا للأم مع تساؤلات عن الأفضل له.

وشرح البروفيسور، دميتري إيفانوف، كبير أطباء الأطفال حديثي الولادة في وزارة الصحة الروسية، الأفضل.

وقال إنه “يجب أن يحصل الطفل الرضيع على حليب الأم على الأقل في الأشهر الستة الأولى من عمره”.

ويشير البروفيسور، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أفضل الطرق.

وأكد أن إرضاع الأم لطفلها في الأشهر الستة الأولى من عمره يضمن له صحة نفسية وجسدية.

لذلك ينصح الخبراء بمواصلة إرضاع الطفل حتى عامين.

ويقول: “وفقا للتوصيات الروسية والعالمية، يعتبر إرضاع الأم لطفلها فقط في الأشهر الستة الأولى، أكثر فائدة للطفل والأم في نفس الوقت.

وبعد ذلك، يمكن إدخال الأطعمة التكميلية المناسبة، ويوصي الأطباء باستمرار الرضاعة الطبيعية لمدة تصل إلى سنتين وأكثر”.

ووفقا له، يتطور الأطفال الذين يرضعون حليب الأم بصورة منسجمة.

لأنهم يحصلون مع حليب الأم على كمية كبيرة من الأجسام المضادة، التي تحميهم طوال حياتهم.

من مسببات أمراض مختلفة.

كما أن العلاقة النفسية والعاطفية والمعيشية المباشرة بين الأم والطفل هي مفتاح الصحة النفسية والبدنية.

ويضيف: انتشر في السنوات الأخيرة استخدام أنواع مختلفة من خلطات الحليب الاصطناعي.

ولكن يجب أن نعلم أنه لا يوجد حليب في العالم يمكن أن يكون بديلا لحليب الأم 100 بالمئة.

ويقول: ” بالطبع هناك حالات لا تسمح الحالة الصحية للأم بإرضاع طفلها دائما.

لذلك تشرع القوانين لحماية صحة الأم والطفل. وقد ثبت، أن الأمهات المرضعات نادرا ما تصاب بأورام الثدي وأمراض أخرى”.